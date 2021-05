Basket Serie C Silver - Un Costone inarrestabile supera nettamente Pisa

VISMEDERI COSTONE SIENA-CUS PISA 81-69 (21-20, 39-46, 57-55)

Bella impresa quella della Vismederi Costone che con grande slancio supera il Cus Pisa, alla sua 2ª sconfitta consecutiva dopo quella interna con Quarrata, che vale il sorpasso in classifica nei confronti della Mens Sana, ancora ferma a quota 4, con il discorso play-off che si fa sempre più interessante.I ragazzi di coach Francesco Braccagni hanno messo in campo tanto cuore e grinta, vincendo una partita spettacolare, ben giocata su entrambi i fronti. I gialloverdi nell’ultimo quarto hanno trovato la forza giusta per annichilire gli avversari, sotto i colpi vincenti di un indomito Leonardo Ceccarelli che nonostante le condizioni fisiche (in campo per solo 16’) ha trovato l’energia per far emergere la sua squadra, assieme ai vari Bruttini, Tognazzi, Ondo Mengue e Pinna, tutti in doppia cifra. Dopo due frazioni praticamente rette sul filo dell’equilibrio (9-10 al 5’, 32-32 al 15’), con gli ospiti che trovano prima dell’intervallo l’allungo del +5, nella 2ª parte dell’incontro la difesa senese stringe le maglie, ma nonostante ciò Italiano e Quarta trovano conclusioni ficcanti, ben spalleggiati sotto canestro da Andrea Lazzerri.Il parziale di 7-0 tutto di marca gialloverde con cui inizia la 3ª frazione, sembra dare nuova vitalità alla Vismederi (50-48 al 25’), ma i pisani al 28’ sono sempre lì (53-52) fino a che Ceccarelli non inizia il suo show personale dalla linea dei 6,75 con quelle 3 bombe devastanti che ammutoliscono gli universitari. Ma vai a fidarti di Siena e Italiano che da 3 replicano senza batter ciglio, portando il Cus Pisa nuovamente avanti nel punteggio (62-63 al 34’). Sarà questo però l’ultimo vantaggio per gli ospiti che nonostante la zona, devono fare i conti con Bruttini, colpito duro al naso nella 1ª frazione, ma con la vista a posto (4/7 da 3). I suoi canestri, assieme a quelli di Ondo Mengue e di Pinna, che si fa perdonare dopo un rigore sbagliato da sotto, rubando la palla a metà campo e trasformandola in un contropiede vincente (74-67 al 38’), valgono il trionfo finale, suggellato da una difesa a dir poco esemplare che non lascia scampo ai pisani.: Bruttini 19, Tognazzi 15, Juliatto 9, Ondo Mengue 12, Pinna 11, Ceccarelli 13, Lucas Silveira 2, Panichi, Ricci, Bonelli ne, Ciompi ne, De Martino ne. All. Braccagni.: Fiorindi 4, Italiano 19, lasala 2, Lazzeri An. 12, Lazzeri Al. 4, Quarta 14, Benini 6, Siena 6, Giovani 2, Mangoni, Giannelli ne. All. Angiolini.Quarrata 16 punti; Pisa 12; Fucecchio 8;6;4; Carrara 2.