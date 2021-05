Basket Serie B - La San Giobbe Chiusi affonda Fiorenzuola anche in gara 2 dei quarti playoff

SAN GIOBBE CHIUSI-PALLACANESTRO FIORENZUOLA 98-62 (26-15; 57-30; 87-42)

Partita senza storia anche in gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie B per la San Giobbe Chiusi, brava a vincere 98-62 su Fiorenzuola e a portarsi due a zero nella serie.Primi possessi di marca ospite, gli emiliani partono forte arrivando 0-6, ma l'effetto sorpresa si esaurisce dopo pochi minuti. Chiusi risale con calma la china e anzi scava immediatamente il solco che, come nella partita di domenica, si rivela decisivo. Il 26-15 del primo quarto diventa 57-30 al termine del secondo, segnale di qualche inevitabile punto concesso in più, ma anche di un maggior numero di canestri a favore. Come in gara 1 anche il secondo tempo di gara 2 si trasforma in pura accademia, spazio per tutti, under compresi, e occasione per tirare il fiato il più possibile. Le uniche note negative arrivano dal punto di vista fisico. Zero minuti per Zanini, alle prese con un problema alla schiena patito domenica nella prima sfida con Fiorenzuola, tre per Mei, che invece ha accusato un infortunio al ginocchio nelle prime azioni di gara 2 e verrà valutato nelle prossime ore.Serie che ora si sposta in Emilia Romagna per gara 3 prevista per venerdì 21 maggio alle ore 20.00 in diretta su LNP Pass. In caso di vittoria Chiusi staccherebbe il biglietto per le semifinali.: Criconia 13, Fratto 3, Mihaies, Nespolo, Zanini, Berti 18, Bortolin 22, Carenza 9, Pollone 19, Mei 3, Raffaelli 11, Minoli. All. Bassi.: Galli 9, Timperi 9, Bracci 11, Livelli 4, Allodi 13, Zucchi 2, Fowler 2, Fellegara 2, Brighi 3, Ricci 7. All. Galetti.