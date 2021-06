Basket Serie B - Chiusi si impone su San Miniato anche in gara 2 delle semifinali

SAN GIOBBE CHIUSI-BLUKART SAN MINIATO 83-72 (25-13; 47-26; 64-49)

Chiusi si porta sul 2-0 nella serie di semifinale playoff del campionato di basket di Serie B con San Miniato mantenendo il fattore campo e arrivando a gara 3 con il primo match point per l'accesso all'atto finale della stagione.Dopo due giorni dalla prima sfida, di nuovo al PalaCoopersport San Giobbe e Blukart, ma copione decisamente diverso rispetto alla partita di domenica 30 maggio. Chiusi parte forte in avvio e costruisce un buon divario sugli avversari chiudendo il quarto iniziale 25-13. I secondi dieci minuti danno l'idea di un andamento simile a quello di gara 1, padroni di casa ancora sugli scudi con San Miniato che insegue senza troppa continuità, ricacciata ad ogni tentativo di risalita.Diversa la storia del secondo tempo. Chiusi rientra più distratta, la Blukart invece trova parziali in serie e va sull'onda dell'entusiasmo. Rimane comunque un buon margine per i senesi che arrivano ai dieci minuti finali con 15 punti di divario. Ultimo quarto con gli ospiti decisi a tentare il tutto per tutto, a frenarli anche i troppi falli commessi, già dai primi istanti per la grande pressione. I pisani salgono fino agli otto di distacco, ma Chiusi riesce a tamponare chiudendo 83-72.Serie che ora si sposta a San Miniato per gara 3 in programma venerdì 4 giugno alle ore 20 al PalaCredit Agricole.: Criconia 9, Fratto 9, Mihaies, Nespolo, Zanini, Berti 6, Bortolin 21, Carenza 4, Pollone 14, Mei 6, Raffaelli 9, Minoli 5. All. Bassi.: Santini, Carpanzano 13, Lorenzetti 15, Neri 9, Ciano, Benites 7, Ermelani, Regoli, Capozio 14, Bellachioma, Quartuccio 9, Tozzi 5. All. Barsotti.