Basket Serie B Femminile, l'Adpf Costone affronta San Giovanni V.no prima delle finali promozione

Ultimo atto della fase a orologio per la squadra femminile del Costone che alle ore 18 di domenica 6 al PalaOrlandi ospiterà la Named Number8 di San Giovanni Valdarno.Un confronto questo che verrà replicato anche negli spareggi che partiranno la prossima settimana e che vedranno di fronte le prime della classe: il Costone con 22 punti, ancora imbattuto, e la Named con 14, che nello scorso turno ha riposato con in tasca comunque il lasciapassare per questa terza fase, grazie al successo interno riportato prima della sosta con Le Mura Lucca. Una vittoria questa molto importante per le valdarnesi che hanno vanificato così il tentativo di aggancio da parte della Pallacanestro Prato, uscita vincente di due punti dal campo della Pielle Livorno. Giochi fatti dunque e partita di quest'oggi che sotto certi aspetti può essere considerata come un prologo alle sfide finali per quanto riguarda la fase toscana.Dopodichè, ecco le due finalissime: andata sul campo della Named, ritorno a Siena che dovranno decretare chi sfiderà la vincente del Piemonte. Niente gara-3 dunque in casa della migliore classificata; una formula questa che fa molto discutere, in quanto non tiene assolutamente conto del percorso fin qui fatto da una squadra che ha dimostrato di essere nettamente superiore a tutte le altre; come detto, non è infatti prevista la bella di spareggio, passerà il turno chi avrà la migliore differenza canestri. Una cosa abbastanza ridicola che nella logica del basket moderno proprio non esiste. Arbitreranno la gara Barone e Mariotti della sezione di Pisa.