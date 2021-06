Basket Serie C Gold - Virtus Siena, al via i playoff: domenica gara 1

Dopo una Poule Promozione terminata al secondo posto, è tempo per la Virtus di guardare ai Playoff. I rossoblù affronteranno la Solettificio Manetti Abc Castelfiorentino, qualificatasi come quinta, in una serie al meglio delle 5 partite che inizierà con Gara 1 domenica 6 giugno alle 18 al PalaPerucatti.



In stagione, negli scontri diretti tra le due squadre, la Virtus è riuscita ad imporsi sia in casa per 81-75 che in trasferta al PalaBetti per 69-71, due vittorie arrivate in partite molto combattute.



I rossoblù, che avranno nella serie il vantaggio del fattore casalingo avendo terminato la stagione al 2° posto in classifica, potranno contare sull'appoggio di alcuni tifosi: le normative vigenti consentono infatti l'ingresso di spettatori fino al 25% della capienza. La partita sarà comunque trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della società.



«Abbiamo completato la seconda fase nel migliore dei modi, chiudendo con la vittoria con Agliana - commenta il coach dell'Acea Andrea Spinello - Il nostro obiettivo nelle ultime partite era diventato arrivare ai Playoff da secondi, un risultato per noi molto importante e non pronosticato a inizio anno".



"Sarà una serie difficile, a partire da Gara 1 che sarà molto importante - prosegue Spinello - Li conosciamo, sono una squadra pericolosissima, che non molla mai, e che cercherà di metterci in difficoltà alternando le difese. Siamo contenti di essere riusciti a guadagnare il fattore campo perché ritroveremo i nostri tifosi, anche se in numero limitato, che ci daranno sicuramente una spinta in più per i Playoff».