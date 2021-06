Basket Serie C Silver - Il Costone Siena sconfitto nettamente a Pisa

CUS PISA-VISMEDERI COSTONE SIENA 82-59 (24-10, 35-26, 64-41)

Sicuramente il più brutto Costone di tutta la stagione, quello visto ieri sera sul parquet di Pisa che esce sconfitto in gara 1 dei play-off del campionato di basket di Serie C Silver contro un indomito Cus che, oltre al fattore campo, fa valere tutto il proprio potenziale tecnico.Nelle file dei senesi, oltre a Falsetti, non c’è Vittorio Tognazzi, un’assenza importante questa per una Vismederi che sin dalle battute iniziali denuncia poca lucidità nella manovra offensiva. I padroni di casa invece partono subito di gran carriera, trovando canestri facili da tutte le posizioni, complice anche una difesa senese per nulla reattiva che concede molto agli esterni di coach Angiolini che chiuderanno con un 41% dalla linea dei 6,75 (9/22). Il 18-10 del 7’ è già un chiaro segnale di come gli universitari siano scesi in campo al massimo della determinazione, avendo inoltre un ottimo impatto con il match. Il primo quarto termina con la Vismederi addirittura sotto di 14 e con 24 punti incassati che la dicono lunga sull’inefficienza della difesa gialloverde.Le cose migliorano un po’ nella 2ª frazione, con il Costone che sembra trovare un migliore assetto in copertura, anche se in attacco vengono sprecate molte occasioni anche e soprattutto dalla lunetta dove i ragazzi di Braccagni fanno registrare percentuali pessime (9/21).Nonostante tutto, i 9 punti di distacco alla pausa lunga, concedono alla Vismederi ancora qualche speranza. Ma la realtà nella seconda parte dell’incontro sarà ancora più dura; il Cus Pisa infatti non concede tregue alle proprie azioni, con Italiano in serata di grazia dall’arco (alla fine sarà un 3/4 per lui), anche Benini non scherza, ma il suo 5/14da 3 appare stonato. Più preciso senza dubbio è Quarta con il suo 5/7 da 2 e 1/1 da 3, il tutto per un incremento del distacco che alla terza sirena è di 23 punti.Anche l’ultima frazione non registra scossoni particolari, con i padroni di casa abili a controllare il gioco alla loro maniera, i quali riescono a sfruttare sempre di più la poca vena realizzativa dei costoniani che toccano il -25 al 33’ con i titoli di coda che avanzano inesorabilmente sulla schermata della partita che vede il Cus Pisa saldare il conto sull’82-59.Un brutto scivolone che comunque può essere rimediato mercoledì prossimo in occasione di gara-2 in programma al PalaOrlandi alle ore 21.: Fiorindi 8, Benini 17, Italiano 15, Siena 7, Lazzeri Al. 7, Lasala 6, Lazzeri An. 2, Quarta 13, Giannelli 3, Mangon 2, Giovani 2, Mariotti,. All. Angiolini.: Ceccarelli 6, Juliatto 11, Bruttini 22, Ondo Mengue 4, Pinna, Lucas Silveira 9, Angeli 4, Bonelli, Ricci 2, Ciompi 1, Tognazzi ne, ne, Falsetti ne. All. Braccagni.