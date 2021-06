Basket Serie B Femminile - Le ragazze del Costone alla 12ª vittoria consecutiva: e ora i playoff

ADPF COSTONE SIENA-NUMBER 8 SAN GIOVANNI V.NO 65-62 dts (14-17, 27-32, 41-42, 58-58)

Le ragazze dell'Adpf Costone Siena non smettono di stupire e di vincere, e questa volta lo fanno in maniera del tutto rocambolesca raddrizzando una partita che a una manciata di secondi dal termine sembrava ormai compromessa.E’ Adele Pieroni che si erge a salvatrice della patria, con la sua bomba che va a esplodere nel canestro avversario a 3” dalla sirena finale, con le valdarnesi che già pregustavano il sapore della vittoria. Invece la tripla dell’ala-pivot senese va a impattare la gara sul 58-58 e tutto da rifare dunque nell’over time.Ma prima di fare la cronaca dei 5 minuti suppletivi, corre l’obbligo commentare una partita che ha visto un Costone abbastanza timoroso affrontare un avversaria, la Number8 di San Giovanni V.no, che dovrà essere incontrata anche nella doppia sfida che darà l’accesso alle finali con la vincente del girone piemontese. Una partita dunque anche con un risvolto psicologico non indifferente che alla fine ha premiato il grande carattere delle senesi che collezionano così la 12ª vittoria consecutiva. Nel supplementare le bianconere hanno stretto i denti, trovando con Bonaccini il canestro del 60-59. Un libero di Barbucci vale il 61-59, mentre un’altra magia di Pierucci, allo scadere dei 24” accende il 63-59 a 1’35” dal termine. La Number 8 però si riavvicina con Innocenti (63-62 a 10”), ma ormai l’epilogo è segnato con Barbucci che dalla lunetta non perdona.Il Costone vola così fiducioso verso l’atto finale che andrà in onda giovedì a San Giovanni in gara 1, ritorno domenica 13 a Siena, con l'eventuale differenza canestri in caso di 1-1 che varrà una stagione.: Barbucci 17, Dragoni 18, Pierucci 10, Bonaccini 7, Dragone 8, Renzoni, Sabia 4, Oliva 1, Sardelli, Pastorelli, Balestrazzi, Sposato. All. Meoni.: Baggiani 4, Campagnano 3, Argenti, Tognaccini 9, Innocenti 19, Nannini, Benassai, Innocenti 23, Amato 5, Casucci. All. Venturi.