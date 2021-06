Virtus Siena, a Castelfiorentino per gara 2 di semifinale

La vittoria per 70-65 in gara 1 ha dato il vantaggio nella serie alla Virtus Siena, che ora si prepara per affrontare gara 2. Mercoledì 9 alle 21.15 Acea e Solettificio Manetti scenderanno in campo al PalaBetti di Castelfiorentino per il secondo atto della serie di semifinale Playoff di serie C Gold, che vedrà nuovamente scontrarsi le due squadre. L'Acea ha già espugnato il parquet della Abc in regular season, vincendo per 69-71. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale youtube della società ospitante.



"Gara 1 è stata una partita come ci aspettavamo, tostissima e carica di tensione – commenta il coach dell'Acea Andrea Spinello - Non abbiamo giocato in maniera molto brillante, ma nel finale con la difesa ed eseguendo bene in attacco ce l'abbiamo fatta a portare a casa la prima partita prendendo il vantaggio nella serie.



Gara 2 sarà un'altra partita difficile, anche perché infrasettimanale – prosegue Spinello - Giocano in casa loro e vorranno prendersi subito la rivincita dopo la sconfitta di misura. Proveremo a cambiare qualcosa rispetto a domenica, dobbiamo preparare al meglio la partita per provare a vincere anche la seconda sfida della serie".