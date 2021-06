Playoff Serie C Gold, con la serie in parità la Virtus torna a Siena per gara 3

Dopo la vittoria della Abc in Gara 2 la serie è pronta a tornare a Siena per il terzo atto. Domenica 13 Giugno alle 18 le squadre l'Acea Virtus Siena ospiterà la Abc Castelfiorentino al PalaPerucatti per Gara 3 dei Playoff di serie C Gold. Una serie che vede le squadre in parità sull'1-1: quella di domani sarà una partita importante per entrambe, che regalerà alla vincitrice il vantaggio nella serie e il possibile match point in Gara 4.



«Gara 2 è stata la fotocopia di Gara 1 – commenta coach Andrea Spinello – Forse hanno messo in campo qualcosa più di noi. Nel primo tempo non siamo stati molto brillanti, poi nel secondo abbiamo avuto un altro atteggiamento, che sarà quello da avere anche per le prossime partite.



In Gara 3 dovremo cercare di cambiare l'inerzia della serie, servirà una partita diversa con tanta energia e grinta sin da subito – prosegue Spinello – I ragazzi ce la stanno mettendo tutta e lo faranno anche domani. Servirà anche l'aiuto del nostro pubblico per dare una spinta in più, noi ce la metteremo tutta come sempre, dal primo all'ultimo minuto».