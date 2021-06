Basket Serie B femminile - L'Adpf Costone sconfitta anche in gara 2 ed eliminato

ADPF COSTONE SIENA-NUMBER8 SAN GIOVANNI V.NO 45-46 (12-8, 30-21, 38-34)

Dopo aver dominato l’intera stagione, l’Adpf Costone Siena deve dire addio ai sogni di gloria. E’ la Number8 di San Giovanni V.no a raggiungere le finali per il passaggio alla serie superiore contro una compagine del Piemonte, che dopo aver stravinto gara-1 (72-44), si aggiudica anche gara 2 espugnando nelle battute finali il PalaOrlandi per 45-46.Ma vincere non sarebbe servito a molto, visto che a parità di vittorie contava solo la differenza canestri e rimontare da un -28 era impresa assai ardua. Nonostante ciò le ragazze di Marco Meoni c’hanno provato nella parte iniziale della gara, chiudendo all’intervallo sul 30-21, ma le ospiti nella 2ª parte dell’incontro sono riuscite a contenere il gioco delle bianconere, facendosi sotto nel finale che poi si è risolto a loro favore per un solo punto, dopo il 44-43 a 1'46” dal termine.Ovvio che la debacle di giovedì scorso ha condizionato anche questo confronto, merito comunque alle avversarie che hanno trionfato nel doppio confronto finale.: Barbucci 17, Dragoni 10, Pierucci 4, Bonaccini 2, Dragone, Renzoni, Sabia 2, Sardelli 4, Balestrazzi 3, Sposato 3, Pastorelli ne, Nanni ne. All. Meoni.: Baggiani 4, Campagnano, Tognaccini 11, Innocenti Sa. 19, Nannini 7, Innocenti St. 3, Casucci 2, Amato, Benassai, Argenti ne. All. Venturi.