Playoff Serie C Gold - La Virtus Siena si prepara per gara 4 in vantaggio 2-1

La vittoria in Gara 3 ha regalato alla Virtus il vantaggio nella serie Playoff con Castelfiorentino, che ora i rossoblù conducono per 2-1. Domani, mercoledì 16 giugno, alle 21.15 l'Acea scenderà in campo al PalaBetti, sul parquet dei gialloblù, per Gara 4. Per i ragazzi di coach Spinello si tratta del primo match point: in caso di vittoria infatti i rossoblù chiuderebbero la serie, mentre se a trionfare fosse la Abc la serie tornerebbe a Siena per l'ultimo atto.



«Gara 3 è stata una partita come ci aspettavamo, siamo scesi in campo un po' più aggressivi dal punto di vista difensivo e quando lo facciamo si vede la differenza – commenta il coach dell'Acea Andrea Spinello – Ancora una volta abbiamo affrontato un finale punto a punto e abbiamo avuto la lucidità per fare le scelte migliori che ci hanno portato a raccogliere la vittoria.



Guardando a Gara 4 la cosa importante è di non pensare di avercela quasi fatta – prosegue Spinello – Lo abbiamo visto in tutte le partite, loro sono una squadra in grado di rialzarsi sempre nei momenti di difficoltà. Dobbiamo azzerare e pensare partita dopo partita, cercando di concentrarci su cosa fare in campo e sulle cose da migliorare».