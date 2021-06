David Fattorini nuovo coach della Vismederi Costone Siena

Bruciando tutte le tappe, i vertici dirigenziali del Costone hanno già individuato l'allenatore a cui affidare la prima squadra che nella prossima stagione parteciperà nuovamente al campionato di basket di Serie C Silver, salvo sorprese dell'ultimo momento che potrebbero anche prevedere la serie C Gold.



La scelta, all'indomani della decisione di Braccagni di cedere il passo, è caduta su David Fattorini, già vice della prima squadra e attuale responsabile tecnico delle giovanili, nonché coordinatore del settore Minibasket.



"Una decisione rapida e senza troppi ripensamenti – afferma il presidente Emanuele Montomoli – che ha trovato un consenso unanime al nostro interno. Puntiamo molto su di lui. Per il momento non abbiamo parlato di giocatori, dando priorità agli obiettivi per i prossimi 2/3 anni, con particolare attenzione al Settore Giovanile. Ho chiesto al nuovo tecnico di valorizzare i nostri ragazzi, sono certo che questa può essere l'unica chiave per dare vita a un progetto sostenibile negli anni. Ho infine incoraggitao David a costruire attorno a sé uno staff valido e affiatato che ci consenta di operare al meglio."



Fattorini può essere tranquillamente considerato un allenatore 'fatto in casa', come lui stesso ammette: "Sedere sulla panchina del Costone - afferma il nuovo coach della Piaggia – dove prima di me sono passati eccellenti allenatori come il mio grande 'insegnante' Sandro Zani, per me è come essere arrivato in Nazionale; sono davvero felice e orgoglioso di avere ottenuto la fiducia della società. Nel contempo sono consapevole della grande responsabilità che mi attende. Cercherò di lavorare da subito a un progetto di larghe vedute, tenendo ben presente le peculiarità e la storia di questa Associazione che ha una grande tradizione alle spalle."



Attualmente Fattorini è impegnato nelle fasi eliminatorie del Campionato Under 18, dove fino a questo momento la squadra ha ottenuto un percorso netto, giungendo ai quarti. Il suo curriculum sportivo inizia nel 2003 nel Costone Femminile, settore giovanile; nella stagione 2006/07 ecco arrivare la chiamata in prima squadra, campionato di A2, esperienza che durerà fino al 2013/14. Nella stagione successiva Fattorini emigra verso la sponda Mens Sana, dove rimarrà per 3 stagioni occupandosi di giovanili. Dopodichè farà ritorno al femminile, dove gli viene ancora una volta affidata la prima squadra in serie B e la responsabilità di tutto il settore giovanile. Contemporaneamente guiderà per 2 anni il Cus Siena in Promozione. Il resto è storia recente, con il suo passaggio al maschile avvenuto nell'agosto del 2020.