L'Amministrazione comunale di Chiusi si congratula con la San Giobbe Basket per la storica promozione in Serie A2

Lo scorso 13 giugno, l'inaugurazione del PalaPania coincideva con la prima partita della serie di finale playoff del campionato nazionale di Serie B per la San Giobbe Chiusi contro Agrigento. Ieri Gara 5, la sfida conclusiva valevole per la promozione in Serie A2, ha regalato emozioni e coronato un sogno. La formazione chiusina, che fa parte del progetto Reyer Venezia, dopo soli tre anni dalla fondazione è in Serie A2.La caparbietà e la forza di questi ragazzi ha prevalso su tutto, dopo le difficoltà, Chiusi si è rialzata e ha vissuto un finale in crescendo con l'apoteosi di questa serie finale, culminata con la vittoria in Gara 5 per 69 a 62 contro la forte Agrigento. Emozioni già provate, nemmeno dieci anni fa, quando la Emma Villas vinse il campionato di Serie B1 approdando in A2 di pallavolo, ma che ogni volta valgono come la prima.“A dieci giorni esatti dall’inaugurazione, il nostro nuovo palazzetto alla Pania è stato un magnifico palcoscenico che ha accompagnato la strepitosa prestazione della San Giobbe Basket che, vincendo gara 5, vola in A2. Un grande applauso e le più sentite congratulazioni da parte di tutta l'amministrazione comunale alla San Giobbe Chiusi alla squadra, allo staff tecnico e alla dirigenza per aver tenuto alto il nome della Città di Chiusi con onore e successo – dichiarano il sindaco di Chiusi Juri Bettollini e il vicesindaco Sara Marchini -. Lo sport, da sempre, è uno dei punti saldi del nostro mandato e veder festeggiare una squadra così importante in un palcoscenico come il PalaPania è un'emozione incredibile. Il tutto con una cornice di pubblico bellissima che dopo tutti questi mesi è tornare a vivere lo sport in primo piano. Un punto di partenza e non di arrivo per la San Giobbe e per il Comune di Chiusi, per continuare ad appassionare la cittadinanza intera e non solo”.