La Virtus Siena a Borgomanero per tentare l'impresa nello spareggio

La Virtus Siena si prepara al ritorno dello spareggio interregionale di serie C Gold. Domenica 4 luglio alle 18 i rossoblù scenderanno in campo al PalaCadorna di Borgomanero (NO) contro il College Basket Borgomanero.



Dopo la sconfitta dell'andata (75-93 al PalaPerucatti) i rossoblu sono ora chiamati a un'impresa: per passare il turno e accedere alla finalissima per la promozione in serie B l'Acea dovrà infatti vincere con almeno 19 punti di scarto sul parquet degli avversari.



«All'andata abbiamo avuto un brutto impatto nel primo tempo, loro sono stati perfetti nei primi due quarti e non abbiamo reagito come avremmo dovuto – dichiara coach Andrea Spinello –. Nel secondo tempo abbiamo avuto un atteggiamento diverso, con più aggressività, provando a mettere i bastoni tra le ruote al loro attacco, e siamo riusciti a recuperare un po' lo svantaggio.



Dovremo ripartire dagli ultimi due quarti, interpretando così la partita sin dalla palla a due – prosegue Spinello – Loro giocano in casa, ma questo a noi non deve interessare: dobbiamo dare il tutto per tutto per 40 minuti. I ragazzi sono sempre scesi in campo dando il massimo e cercando di fare la miglior partita, e lo faremo anche a Borgomanero».