La Virtus Siena sconfitta a Borgomanero, sfuma il sogno Serie B

COLLEGE BASKET BORGOMANERO-ACEA VIRTUS SIENA 84-72 (25-19; 44-34; 64-46)

Termina a Borgomanero la stagione della Virtus Siena. Il College Basketball vince anche la gara di ritorno dello spareggio, avanzando verso la finale per la promozione in serie B. Una partita che ha visto un atteggiamento ben diverso da parte dei rossoblù rispetto alla prima sfida, ma che non è bastato per compiere l'impresa di ribaltare il -18 dell'andata.Parte forte Borgomanero che prova subito a scappare, ma la Virtus reagisce immediatamente tornando a contatto sul 9-8. I padroni di casa mettono in campo il mix di aggressività e corsa che ha contraddistinto il primo tempo della partita di andata, ma i rossoblù rispondono con un basket pulito e ordinato che permette loro di restare a contatto cavalcando il gioco spalle a canestro di Ndour. Il primo parziale si chiude comunque con il vantaggio del College, che affidandosi alle individualità chiude sul 25-19.Il secondo quarto si apre con alcune difficoltà offensive per l'Acea, che permettono a Borgomanero di prendere la doppia cifra di vantaggio (35-23) grazie alle percentuali da tre punti in crescita. Toccato il -15 coach Spinello prova a mettere una pezza con un timeout che scuote i rossoblù, che piazzano un parziale di 7-0 con i canestri di Imbrò. L'ultimo squillo del quarto è però di Boglio, che segna in floater il canestro che manda le squadre all'intervallo lungo sul 44-34.Così come il secondo, anche il terzo periodo si apre con le polveri bagnate per i virtussini. Ndour prova a scuotere l'Acea con un paio di canestri e alcune buone difese che guidano i rossoblù fino al -7 (49-42) a metà terza frazione, ma proprio quando l'inerzia sembrava poter passare nelle mani della Virtus Borgomanero risponde con un controparziale che riporta i padroni di casa fino al +18 con cui si chiude la terza frazione (64-46).Con il divario ormai troppo ampio per pensare a ribaltare la differenza canestri le squadre rallentano il ritmo; la Virtus si riavvicina nel punteggio grazie anche all'entusiasmo dei giovanissimi, ai quali coach Spinello concede un buon minutaggio nell'ultimo periodo, ma non basta per impensierire il College che, controllando il ritmo, porta a casa la vittoria per 84-72.: Manto 7, Piscetta 10, Mauri ne, Ferrari 10, Giustina, Loro 8, Okeke 12, Boglio 11, Attademo 6, Airaghi, Ghigo 3, De Bartolomeo 17. All. Di Cerbo.: Berardi 4, Bartoletti 2, Cannoni, Bianchi 7, Ricciardelli 2, Olleia 15, Lenardon, Imbró 15, Ndour 13, Nepi 6, Braccagni 4, Bovo 4. All. Spinello.