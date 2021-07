La Virtus Siena conferma coach Andrea Spinello

La Virtus e coach Andrea Spinello ancora insieme per la stagione 2021/22. Le conferme per la società di piazzetta Don Perucatti partono proprio dalla panchina, dove siederà ancora coach Spinello, confermato dopo l'ottima stagione d'esordio appena conclusa.



"Ringrazio la società e il presidente Bruttini per la fiducia - afferma coach Andrea Spinello - e soprattutto per avermi dato nuovamente la possibilità di allenare questo gruppo fantastico nella società dove sono nato e cresciuto".



Dopo aver concluso la regular season al secondo posto in classifica e essere arrivato a due partite dalla promozione in serie B, Spinello siederà ancora sulla panchina rossoblù per la prossima stagione in serie C Gold.



"Per quanto fatto, per i risultati ottenuti, per la dedizione, l'impegno e il rapporto con il gruppo la conferma era un passaggio abbastanza scontato - afferma il ds rossoblù Gabriele Voltolini -. Andrea incarna in tutto e per tutto i valori Virtus e tutto quello che vogliamo da un allenatore: è preparatissimo, ha un grande rapporto con il gruppo e in campo sa leggere bene le partite nonostante questo sia stato il suo primo anno in una panchina senior. Avrà un altro anno di opportunità per dimostrare nuovamente il suo valore, noi ci crediamo ciecamente e cercheremo di comporre una squadra competitiva per cercare di divertirci e far divertire, che è da sempre l'input dato dal nostro presidente".