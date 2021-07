Basket Serie B Femminile - Marco Meoni confermato alla guida dell'Adpf Costone Siena

I vertici della Pallacanestro Femminile Costone sono già al lavoro per programmare la prossima stagione sportiva. Uno dei primi tasselli che è stato inserito nel mosaico bianconero, è quello relativo alla riconferma alla guida della formazione di Serie B del tecnico Marco Meoni, approdato sulla panchina delle ladies lo scorso anno, proprio di questi tempi, dopo una lunga militanza sulle panchine maschili, ultima delle quali a Colle di Val d'Elsa. Meoni si è fatto subito apprezzare da tutto l'ambiente costoniano, non solo per le sue doti tecniche. La sua conferma risulta essere dunque una pura formalità, considerando il buon lavoro che nella scorsa annata ha svolto, cogliendo un record di vittorie in prima squadra, 12 su 12.



"Sono felice di continuare questa esperienza con il Costone – afferma Marco Meoni – in un ambiente dove mi sono trovato benissimo.Veniamo da una stagione che vorrei considerare più che positiva, direi sopra ogni aspettativa, che ci ha visto dominare il Campionato nelle prime due fasi, salvo poi cedere sul più bello, in uno spareggio condizionato da una formula che non ha tenuto minimamente conto dei nostri meriti. L'obiettivo è quello di dare continuità a quanto fatto di buono, lavorando forte in allenamento per presentarci al meglio la domenica. Ripeterci sarà difficile - conclude il tecnico costoniano - ma proveremo a farlo, sperando di poter condurre una stagione normale senza problemi di pandemia."