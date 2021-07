Basket Serie A2 - Nicola Mei confermato alla San Giobbe Chiusi

Altra conferma in casa San Giobbe Chiusi con l'annuncio del prolungamento del rapporto con la guardia Nicola Mei per la stagione 2021/22.



Per il classe 1985, originario di Lucca, si tratterà del secondo anno in biancorosso. Salgono così a tre le conferme nel roster rispetto alla scorsa annata sportiva, dopo quelle di Raffaelli e Pollone.



Esperienza ed estro, punti nelle mani anche nei momenti più delicati. Mei è stato protagonista di una stagione importante, nella quale ha saltato una sola partita per infortunio nella serie dei quarti di finale Playoff contro Fiorenzuola. Contributo tangibile che lo ha fatto iscrivere di diritto nella top cinque dei tiratori di squadra con il 58% di realizzazione generale. Una garanzia nella serie finale Playoff, contro Agrigento, in tre occasioni su cinque, ha messo la firma sul primo canestro per la compagine chiusina. Mei è l'autore dei primi punti in assoluto al PalaPania, nuova casa della San Giobbe Chiusi, inaugurata nella prima sfida della finale.



“Sono molto contento della conferma con la San Giobbe – le dichiarazioni di Nicola Mei -. Speravo nel prolungamento del rapporto con Chiusi anche in virtù di quanto fatto sul campo nella stagione appena finita. Sono orgoglioso di poter giocare per questa maglia in Serie A2.



Sono il terzo confermato rispetto all'anno scorso, questo è un segnale di continuità di progetto e un grande stimolo per noi giocatori. Sappiamo che l'asticella si alzerà, per alcuni si tratterà della prima stagione in A2 e sarà normale incontrare qualche difficoltà in avvio. Sono però convinto che sapremo sopperire con il gruppo, aspetto fondamentale anche nella passata stagione. L'impatto fisico sarà diverso, ma anche dal punto di vista tecnico e tattico ci troveremo di fronte ad un torneo differente rispetto alla Serie B e per competere non basterà solo il talento – conclude Mei -. L'unità di intenti sarà fondamentale, ma su questo aspetto non ho alcun dubbio”.