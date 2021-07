Francesco Fratto rinnova con la San Giobbe: è il quinto confermato del roster che ha vinto in Serie B

Proseguono le conferme per la San Giobbe Chiusi. Dopo il prolungamento con il play Raffaelli, con le guardie Pollone, Mei e Criconia, è ufficiale anche l'accordo con Francesco Fratto, ala/centro classe 1991. Per Fratto si tratterà della seconda stagione in biancorosso ed oltre che per la società sarà anche la sua prima in Serie A2. Uno dei leader in campo e fuori, Fratto fin da subito si è fatto notare come trascinatore per qualità cestistiche e grande carisma. Trentatre le partite disputate con la canotta della San Giobbe Chiusi, 291 punti con la media di 10.2 punti e 6.4 rimbalzi in stagione regolare.



"La conferma con la San Giobbe è stata uno dei più bei regali che potessi ricevere, in un anno che, nonostante tutto, fino a questo momento me ne ha fatti tanti - le parole di Francesco Fratto. Giocare ancora per questa società è un premio a tutto il lavoro svolto lo scorso anno; una stagione formidabile passata non solo con un gruppo di giocatori, ma con un fantastico gruppo di amici.



La serie A negli anni è sempre stata il mio obbiettivo, sono contentissimo di averla raggiunta a Chiusi per i valori professionali e soprattutto umani che questa società ha dimostrato di avere. Inutile dire che sono carico a mille, mi sento come un ragazzino che si affaccia al mondo dei senior per la prima volta - conclude Fratto. Con il duro lavoro sono sicuro che anche quest'anno ci divertiremo molto".