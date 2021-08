Alessandro Nepi confermato alla Virtus Siena

Ancora una conferma importante per la Virtus in vista della prossima stagione in serie C Gold: Alessandro Nepi indosserà ancora i colori rossoblù.



Talentuoso esterno classe 1993 facente ormai parte del gruppo storico che ha condotto la Virtus ai tanti successi degli ultimi anni, Nepi raggiunge la sesta stagione in maglia rossoblù, una canotta con la quale ha raggiunto grandi traguardi e si è confermato, anche lo scorso anno, come uno dei migliori giocatori del campionato.



"È veramente bello ritrovarsi qui a commentare la sesta stagione in maglia Virtus - dice Nepi - Sembra ieri che sono andato ad allenarmi per la prima volta al PalaPerucatti e invece sono già passati diversi anni. Siamo molto motivati per la prossima stagione, vogliamo replicare quanto di buono fatto lo scorso anno e magari spingerci anche oltre. Non vediamo l'ora di poter tornare a giocare davanti al nostro pubblico, sperando che il palazzetto possa tornare a riempirsi il prima possibile".



"La conferma di Alessandro era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati perché lo scorso anno il suo campionato è stato a dir poco strepitoso - dichiara il ds rossoblù Gabriele Voltolini -. È un giocatore con caratteristiche uniche in questo campionato ed averlo con noi è sicuramente un punto a nostro favore. Anche lui, seppur arrivato alla Virtus da meno anni rispetto ad alcuni dei suoi compagni, fa parte di quegli elementi fondamentali per il nostro progetto e per l’alchimia di gruppo. Siamo fieri di averlo con noi anche la prossima stagione nonostante le sirene estive siano state ammalianti, come è normale che sia visto il livello del giocatore. Siamo sicuri che potrà confermarsi e magari anche fare meglio, sia a livello personale che di squadra".