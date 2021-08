Colpo mercato per la San Giobbe Chiusi: ingaggiato Jeremiah Wilson

La San Giobbe Chiusi ha annunciato l’acquisto dell'ala Jeremiah Wilson, giocatore statunitense di 33 anni in possesso del passaporto portoghese. Nato a Chicago il 19 aprile 1988, 205 centimetri di altezza, Jeremiah Wilson è un prodotto del college di Tarleton State (Texas).



Wilson, ha già giocato in Italia nella stagione 2017-2018, vestendo la casacca dell’Andrea Costa Imola in Serie A2 con la quale è sceso in campo per 30 partite con 14.5 punti e 9.2 rimbalzi di media. Poi il passaggio, nel 2019, in Serie A con Cantù; con la maglia dell’Acqua S.Bernardo 20 presenze e una media di 9.4 punti e 5.5 rimbalzi di media a gara. Nell'ultima stagione esperienza a Brescia, ancora in Serie A. Per Wilson 13 partite con 3.8 punti e 2.8 rimbalzi di media. Nella parte finale dello scorso campionato, l'ala originaria di Chicago si trasferisce in A2 a Rieti con la quale disputa i Playout. In quattro partite mette a referto 79 punti che però non bastano ad evitare la retrocessione della formazione laziale. Jeremiah Wilson vanta complessivamente 6 presenze con la nazionale portoghese, con la quale ha messo a segno 71 punti, venendo convocato anche nelle gare del girone di qualificazione a Eurobasket 2022.



“Sono contento dell'opportunità che mi ha dato la San Giobbe – le parole di Wilson. Con Chiusi ho la possibilità di tornare in A2, un campionato che mi è sempre piaciuto. Sono a conoscenza di quanto fatto dalla squadra nelle scorse stagioni e della vittoria del campionato di Serie B. Chiusi ha un forte legame con Venezia e questo aspetto mi rende orgoglioso. Ho parlato con il coach e non vedo l'ora di lavorare con lui e con il resto della squadra. Sono sicuro che potremo dire la nostra in questo campionato. Sono un trascinatore, dentro e fuori dal campo – conclude il nuovo acquisto della San Giobbe. Il mio gioco è basato sulla grande energia che metto in campo, amo difendere forte e mi piace andare a rimbalzo. Quando posso mi prendo tiri dalla distanza, anche se complicati”.