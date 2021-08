Marco Braccagni confermato alla Virtus Siena

Marco Braccagni ancora in rossoblù. Il giovanissimo talento classe 2004 indosserà ancora la maglia della prima squadra Virtus per la prossima stagione in serie C Gold. Un percorso iniziato nel minibasket rossoblù che Braccagni ha poi proseguito per tutto il settore giovanile (dove sarà ancora protagonista con la formazione under 19 Eccellenza) fino ad arrivare alla prima squadra, dove quest'anno sarà ancora più inserito nel progetto, dimostrando il volere della società di puntare molto su di lui.



«Marco Braccagni rappresenta per la Virtus la prosecuzione del progetto incentrato sui giovani "fatti in casa" - dice il ds rossoblù Gabriele Voltolini - Marco ha iniziato da piccolissimo nel minibasket, passando poi al settore giovanile con ottimi risultati, mettendosi in mostra come uno dei giocatori senesi più promettenti. Lo scorso anno è stato aggregato in prima squadra dove ha trovato minuti anche in partite importanti, dimostrandosi già all'altezza. Quest'anno abbiamo per lui un progetto ulteriore di crescita, perché in accordo con il coach gli daremo più minuti in campo. Per noi sarà importante la sua crescita perché è un ragazzo dalle grandissime potenzialità, ha dei margini di miglioramento ampi sia a livello tecnico che fisico; crediamo molto su di lui, per noi è un giocatore importante su cui puntiamo molto».



«Sono molto contento di essere ancora qui per continuare il mio percorso con la Virtus - dichiara Braccagni - Ho voglia di tornare presto sul parquet e ce la metterò tutta per onorare la maglia che indosso. Ringrazio tutta la società a partire dal presidente Fabio Bruttini, al ds Gabriele Voltolini al coach Andrea Spinello fino ai miei compagni di squadra che nella scorsa annata mi hanno aiutato tanto a migliorare sia dal punto di vista tecnico che umano. Questa per me è un’occasione importante per continuare a crescere, ho tanto da imparare e non vedo l’ora di iniziare magari anche con il pubblico sugli spalti. Forza Virtus!».