Tre giovani della Virtus Siena iniziano la preparazione con la A2 della San Giobbe

In vista dell’inizio della preparazione precampionato della San Giobbe Basket Chiusi, fissato per il prossimo giovedì 19 agosto, è stata messa a punto una collaborazione con la società Virtus Siena, che manderà tre dei suoi tesserati ad allenarsi con la formazione chiusina a partire dal primo giorno di raduno.



Nello specifico si tratta di Marco Braccagni (guardia, 2004, 190cm), Gabrio Costantini (ala, 2004, 194cm) e Saverio Pacciani (playmaker, 2005, 180cm) che si aggregheranno alla prima squadra nell’avvicinamento alla prima stagione in Serie A2 della San Giobbe. La collaborazione potrà poi svilupparsi nel corso della stagione, in base alle necessità delle due società.



«Una collaborazione nata grazie agli ottimi rapporti tra San Giobbe Chiusi e Virtus Siena - dichiara il direttore sportivo del sodalizio lacustre Giulio Iozzelli. L’intento è non solo partire dal 19 Agosto con l’inizio della preparazione precampionato, ma è quello di renderla sempre più proficua nel corso della stagione e di conseguenza anche nelle prossime annate sportive».



«Si tratta di una bella collaborazione che porterà tre nostri ragazzi a iniziare la preparazione con la squadra di A2 - dichiara il direttore sportivo della Virtus Gabriele Voltolini -. Si tratta per loro di una grandissima opportunità e per noi dell'inizio di una sinergia che ci auguriamo possa durare a lungo sia per questa stagione che per le prossime e che sia di reciproca soddisfazione. Siamo molto felici e onorati di poter annunciare questa sinergia con la società a più alto livello cestistico nel nostro territorio».