Virtus Siena, completato il reparto lunghi con Fetah Avdiu

La Virtus Siena completa il reparto lunghi con l'arrivo di Fetah Avdiu, centro di 200cm classe 2002 che il prossimo anno farà parte del roster della serie C Gold. Avdiu arriva in prestito dalla Polisportiva Capannori, dove ha iniziato a giocare qualche anno fa: arriva alla Virtus per completare ed espandere il proprio percorso di crescita che presenta ampi margini di miglioramento.



Il neo rossoblù farà parte sia della prima squadra che, da fuori quota essendo un 2002, della formazione Under 19 Eccellenza della Virtus.



"Sono molto emozionato di intraprendere questa nuova avventura con la Virtus Siena, mi aspetto di migliorare molto - dichiara Avdiu - Ho già fatto un allenamento mi sono trovato a mio agio sia con i giocatori che con lo staff e la dirigenza, cercherò di dare il meglio per contribuire all’andamento e al miglioramento della squadra».



«Fetah arriva grazie a una segnalazione del nostro nuovo allenatore delle giovanili Mario Piochi, che lo ha avuto come giocatore a Capannori - dichiara il ds Gabriele Voltolini -. Lo abbiamo provato e ci ha impressionato, perché è un ragazzo con delle ottime qualità che, pur avendo iniziato a giocare a basket da poco, ha delle doti che non si vedono in molti altri giocatori. E' un ragazzo molto serio, con la testa sulle spalle e che soprattutto ha tanta voglia di imparare e di mettersi in gioco, e questo ci ha convinti a puntare su di lui. Arriva in prestito grazie alla collaborazione di Capannori, che voglio ringraziare nella persona del presidente Luca Fontana che ha agevolato la trattativa.



Arriva per completare il reparto lunghi della prima squadra e andrà a rinforzare come fuori quota anche la formazione under 19 Eccellenza di coach Filippo Franceschini. Siamo contenti perché è un ragazzo in cui abbiamo visto qualcosa di importante. E' chiaro che dovrà calarsi in una nuova realtà, dove lo aspetta un grande lavoro sia a livello fisico che tecnico-tattico, ma siamo convinti che potrà essere utile alla causa e dare una mano sin da subito».