Basket Serie B Femminile - Il Costone sulla rampa di lancio: Emanuela Martelli confermata alla guida della società

Il basket femminile targato Costone è già sulla rampa di lancio 2021-2022 con il countdown che scandisce il tempo in vista del raduno ufficiale che avverrà lunedì prossimo 23 agosto al PalaOrlandi.Manca dunque poco alla ripresa delle attività sportive dell’Adpf Costone Siena che nel frattempo ha rinnovato il Consiglio Direttivo rieleggendo in toto quello uscente, dove troviamo Emanuela Martelli ancora alla guida della Società in rosa. L’imperativo principale è: ‘non abbassare la guardia contro il covid’, con la speranza di poter riprendere il cammino in maniera spedita e in modalità normale.Il Costone Femminile, così come tutto il mondo del Basket regionale e nazionale, proviene da una stagione partita con molto ritardo e svoltasi a singhiozzo tra mille difficoltà e centinaia di tamponi; grazie all'impegno incessante dei dirigenti e alla buona volontà' di alcuni genitori e soci, il Costone è stata una delle pochissime realtà della Toscana a disputare il Campionato di serie B, giungendo imbattuta a un passo dagli spareggi per la serie A2, con una squadra composta interamente, con la sola eccezione di Valentina Bonaccini, da ragazze provenienti dal proprio settore giovanile, oltre a partecipare anche ai Campionati Under che la Fip Toscana ha organizzato, raggiungendo sempre ottimi risultati.Sul fronte della prima quadra, la notizia di rilievo è data dalla riconferma del tecnico Marco Meoni che alla sua prima esperienza su una panchina femminile, ha destato ottime impressioni tanto che la dirigenza, senza esitare, lo ha rivoluto seduta stante alla guida del team costoniano. E’ stato scelto dunque di dare la massima continuità al progetto iniziato lo scorso anno, confermando Marco Meoni anche nel ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile.Le ladies bianconere si ritroveranno dunque, come già detto, lunedì prossimo alle ore 20 al PalaOrlandi dove sarà ad attenderle il preparatore atletico Franco Maggiorelli, anche per lui si tratta di una felice riconferma. A fianco di coach Meoni vi sarà ancora Matteo Nencini (lavoro permettendo) e Valentina Piroli che si affaccia per la prima volta in un ruolo di assistente tecnico, dopo aver vestito nelle passate stagioni, la maglia del Costone.