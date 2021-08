San Giobbe Chiusi: test amichevoli, date e orari degli impegni di avvicinamento a Supercoppa e Campionato

La San Giobbe Basket Chiusi ha reso noto il programma delle amichevoli in preparazione agli impegni ufficiali di Supercoppa e del Campionato di Serie A2.Prima uscita al palazzetto dello sport di Sansepolcro venerdì 3 settembre alle ore 17.30 contro Basket Ravenna, inserita, come Chiusi, nel Girone Verde della Serie A2. Il secondo test vedrà la compagine senese impegnata al palasport di Porano, in provincia di Terni contro Npc Rieti, società iscritta al Campionato di Serie B nella giornata di martedì 7 settembre alle ore 18.Archiviati i primi due impegni sarà il turno della Supercoppa con la San Giobbe che giocherà, nell'ordine, con Capo d'Orlando fuori, con Trapani al PalaPania e con Pistoia di nuovo in trasferta. In ottica dell'avvicinamento alla prima di campionato a Ferrara contro Kleb Basket di domenica 3 ottobre e strettamente dipendenti dai possibili impegni nella fase finale della Supercoppa (prevista nel fine settimana dal 24 al 26 settembre), sono in programma due amichevoli contro Janus Basket Fabriano, altra squadra inserita nel Girone Verde della A2. La prima è prevista per mercoledì 22 settembre al PalaPania di Chiusi alle ore 18, la seconda sabato 25 settembre alle 18 a Fabriano. Date e orario di questi ultimi due test sono passibili di modifica.