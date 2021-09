La Virtus Siena apre la stagione 2021/2022 con la presentazione delle squadre

Presentate ieri sera, lunedì 28 settembre, al PalaPerucatti le squadre della Virtus Siena per la stagione 2021/2022.Dal minibasket alla prima squadra, passando per il settore giovanile, i giocatori rossoblù hanno sfilato alla presenza di ospiti, autorità e di un pubblico ancora purtroppo contingentato, che non ha però fatto mancare affetto ed entusiasmo.Una cerimonia che torna dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla situazione pandemica, un appuntamento fisso che è tornato a decretare ufficialmente l'avvio della stagione sportiva 2021/2022 per la società rossoblù.Alla presenza del sindaco Luigi De Mossi e di altra autorità cittadine e degli sponsor il presidente Fabio Bruttini ha annunciato con grande entusiasmo l'apertura della 72esime stagione sportive della società di piazzetta don Perucatti, che vede ai nastri di partenza non solo la prima squadra nel campionato di serie C Gold, ma anche tante formazioni giovanili, tra cui l'under 14 femminile, e di minibasket, che si conferma ancora una volta punto centrale del progetto Virtus assieme al settore giovanile.