Mens Sana Basketball verso l’esordio stagionale mentre prosegue la campagna abbonamenti

Ultimi giorni di preseason per la Mens Sana Basketball Academy, che domenica prossima, 3 ottobre, alle ore 18:00 esordirà al PalaEstra contro il CMC Carrara nel campionato di basket di Serie C Silver. Subito un avversario molto quotato farà visita alla squadra di coach Binella, che in settimana ha rivisto in campo, anche se solo per spezzoni di allenamento anche Andrea Iozzi, fuori per tutto il precampionato a causa di un problema ad un ginocchio che speriamo sia definitivamente risolto.Nel frattempo negli uffici di viale Sclavo prosegue la campagna abbonamenti. Il botteghino resterà aperto fino a venerdì con orario continuato 10:30-18:30, mentre domenica 3 ottobre sarà possibile acquistare gli abbonamenti (oltre ai biglietti singoli) a partire dalle ore 16:00. Ricordiamo che gli Under 16 potranno accedere gratuitamente al PalaEstra, mentre gli Under 25 pagheranno 80,00 €. Prezzo intero per le 15 partite della stagione 99,00 €.“Siamo molto contenti di iniziare la stagione - commenta il direttore della Sezione Riccardo Caliani - nella speranza prima di tutto che possa essere una stagione normale, senza interruzioni e senza problemi legati al Covid. Abbiamo voglia di riabbracciare i nostri tifosi al PalaEstra, che ci sono mancati la scorsa stagione e vogliamo provare a farli divertire. Per questo ringrazio coloro che si sono già abbonati e coloro che invece si abboneranno nelle prossime ore”.La squadra ha svolto sei partite di preseason in questo mese di lavoro, facendo vedere sprazzi di qualità ma anche qualcosa ancora da mettere a posto.“La preseason deve servire per fare rodaggio e per provare ad inserire concetti e giocatori nuovi - prosegue Caliani - nel nostro caso abbiamo aggiunto quattro elementi molto importanti nelle rotazioni e quindi è normale non essere ancora al 100%. La dedizione e l’etica di lavoro del gruppo è però sempre stata ottima e questo ci fa ben sperare per il futuro”.