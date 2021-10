Chiusi sbanca Ferrara al debutto in A2

TOP SECRET FERRARA-UMANA SAN GIOBBE CHIUSI 65-78 (16-18; 33-42; 52-59)

Debutto solidissimo per la San Giobbe Chiusi che sbanca Ferrara e ottiene il primo storico successo nel Campionato di basket di Serie A2. Avvio forte dei locali poi Umana che impatta e sorpassa. Di fatto non lascerà più il comando dei giochi. Nel finale tentativo di recupero dei locali ma Chiusi regge e firma la vittoria 65-78.E' Ferrara a sbloccare dopo un paio di tentativi da parte di Chiusi. I locali provano immediatamente la fuga con il parziale di 5-0. Medford in bello stile a completare il gioco da tre che vale il meno due. Di nuovo avanti di cinque la Top Secret, Wilson riesce ad intercettare un rimbalzo offensivo e imitando Medford porta a casa un altro gioco da tre per l'8-5. Tap in facile per Ferrara, risposta dalla distanza di Medford e meno uno. La San Giobbe trova anche il vantaggio, dopo una serie di difese vincenti, ancora con la firma di Wilson. Tripla dei locali, pari a tredici con il piazzato di Medford. Da oltre l'arco il nuovo più tre della Top Secret, accorcia Wilson sul 16-15. L'ultimo squillo è dei senesi con la bomba di Pollone che chiude il periodo 16-18.Apre il gran movimento sotto canestro di Fratto, Ferrara risponde subito, poi la bomba di Mei per il più cinque Chiusi. Avvio caldissimo dal punto di vista della realizzazione, altro tiro a bersaglio per i locali e 20-23. Fratto allunga, poco dopo punti anche per Raffaelli in allontanamento e fallo subito. Il ventidue dell'Umana completa il gioco da tre che vale il più otto. Torna a far punti la Top Secret, cogliendo un rimbalzo in una seconda palla, dall'altra parte capitan Fratto fa uno su due ai liberi e manda i suoi 22-29. Ancora Brava Chiusi a serrare le fila in difesa, rimbalzo, contropiede e canestro in involata per Criconia. Ferrara chiama tempo. Senza ostacoli va in solitaria Mei, poi subito i locali con l'azione del 22-33, questa volta è Bassi a fermare il gioco. Al rientro bomba di Pollone, replica Ferrara con il canestro più libero aggiuntivo del meno nove. Viaggio in lunetta Top Secret, due su due e 29-36. Ribaltamento con bomba di Musso, tampona Ferrara a meno di un minuto dalla pausa lunga mettendo il 31-39. Biancotto fa uno su due a gioco fermo, grandissimo recupero di Medford che serve Wilson. Fallo sul diciannove chiusino e doppia cifra di vantaggio Umana. Ultimi secondi, Ferrara trova la via dei due punti, Bassi chiama time out per organizzare l'azione che però non dà frutti.Grande assist di Ancellotti per Pollone che non si fa pregare e mette subito la firma sul periodo. Ferrara dice presente con la bomba del 36-44, ma è presente anche il diciotto di Chiusi che ne mette altri tre con la bomba del più undici. Canestro per Wilson, il parziale è 3-7 e la Top Secret chiama tempo. Di nuovo in campo, Musso timbra, tampona Ferrara portandosi 38-51 e poco dopo meno undici da sotto il ferro. Wilson con un grande lavoro sotto canestro, replica immediata dei locali. Tabellone che schizza via, ancora Chiusi con Musso e poi bombona di Ferrara. Si sblocca anche Ancellotti e non c'è un attimo di sosta. Canestro più libero per la Top Secret, di nuovo sotto la doppia cifra. Questa volta il parziale è dei padroni di casa e Bassi è costretto a fermare il tempo. E' Fratto a riportare punti in dote ai suoi a sessanta secondi dall'ultima pausa, Ferrara mantiene il distacco ai sette e il periodo si chiude 52-59.Grandissimo Fratto spalle a canestro per il più nove, risposta di Ferrara e di nuovo il capitano di Chiusi con il 54-63. Viaggio in lunetta per Raffaelli, solo uno per lui, Ferrara dall'altra parte accorcia con il piazzato del 56-64. Super tripla di Raffaelli a poco meno della metà del periodo. Entrambe le squadre in bonus, Chiusi allunga con Criconia. A bersaglio Ferrara a quattro dalla fine, Raffaelli è chiamato di nuovo ai liberi e anche questa volta ne mette solo uno. Ne approfitta la Top Secret per andare 60-70. Uno su due per Pollone in lunetta, bomba dei locali ed è 63-71. Gran canestro di Medford a due dal termine, poi una serie di azioni non concretizzate e il punteggio dice 63-73. Una manciata di secondi alla fine. Medford in lunetta non capitalizza a pieno ma il divario è più che sufficiente. Chiusi con Wilson mette di fatto la parola fine alla contesa. I liberi di Ferrara servono solo per le statistiche, la San Giobbe vince 65-78 con l'acuto finale di Wilson.: Mayfield 8, Pacher 16, Fantoni 2, Fabi 7, Petrovic 5, Vildera 10, Ricci, Panni 9, Pianegonda, Bonanni, Filoni 8. All. Leka.: Criconia 4, Fratto 11, Musso 7, Biancotto1, Medford 11, Pollone 12, Wilson 17, Mei 5, Raffaelli 8, Possamai, Ancellotti 2. All. Bassi.