Prima trasferta per la Virtus Siena: domenica la sfida contro la Synergy Valdarno

Dopo la vittoria all'esordio contro Lucca la Virtus Siena si prepara per affrontare la prima trasferta stagionale del Campionato di basket di Serie C Gold. Domani, domenica 10 ottobre, i rossoblù scenderanno in campo alle 18 al Palazzetto comunale di San Giovanni Valdarno per affrontare la Synergy Valdarno.«Abbiamo iniziato la stagione col botto – afferma il coach della Virtus Andrea Spinello – Sapevamo che contro Lucca non sarebbe stata una partita facile, contro una buona squadra guidata da un giocatore di categoria superiore come Barsanti. Abbiamo fatto vedere buone cose in campo, ma viaggiamo ancora un po' a corrente alternata»La Synergy, allenata dal confermato coach Caimi, in estate ha visto l'arrivo di molti volti nuovi, soprattutto giovani, e arriva dalla vittoria esterna sul parquet del Don Bosco Livorno per 64-78.«Sarà una partita difficile, perché loro arrivano dalla bella vittoria a Livorno – dice Spinello – E' una squadra che ha cambiato molto rispetto all'anno scorso, inserendo giovani di qualità. Ha dimostrato di mettere molta intensità in campo, ci darà filo da torcere. Noi in questa settimana ci siamo allenati un po' meglio ma siamo ancora lontani dalla nostra forma ideale. Siamo ancora un po' acciaccati ma arriviamo alla partita come sempre con tanta voglia di fare bene».La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della società ospitante.