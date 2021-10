Sconfitta in volata per la Virtus Siena a San Giovanni Valdarno

SYNERGY BASKET VALDARNO-VIRTUS SIENA 68-66 (20-21; 40-34; 53-53)

Sconfitta in volata per la Virtus Siena, che cade 68-66 sul parquet della Synergy Valdarno al termine di una partita molto combattuta, che ha visto le squadre rispondersi colpo su colpo per 40 minuti. Fatale per la Virtus la stanchezza e la poca lucidità nel finale, che ha portato ad alcune palle perse che sono costate la partita.Partono forte i padroni di casa, che si portano subito in vantaggio 10-3. Pronta però la reazione della Virtus, che torna a contatto per poi superare la Synergy sul finire del quarto, che chiude in vantaggio 20-21.Nella seconda frazione la difesa rossoblù continua a concedere troppo, ma l'attacco gira bene e i ragazzi di coach Spinello riescono a chiudere con 6 punti di vantaggio, 40-34.Nel terzo periodo i virtussini non riescono a scappare: i padroni di casa rimangono sempre aggrappati alla partita e, complice anche qualche errore di troppo dei rossoblù, trovano la parità a fine quarto a quota 53.Nel finale nessuna delle due squadre riesce a prendere il largo. Entrati negli ultimi minuti la Synergy sembra avere in mano il pallino del gioco, ma due triple di Nepi ribaltano il risultato, portando il vantaggio ai rossoblù a 32 secondi dal termine. Con la palla in mano la Virtus pasticcia nella rimessa, complice anche uno scivolone di Bartoletti sul parquet che porta alla palla recuperata dai padroni di casa che volano a segnare i due punti del vantaggio in contropiede a 17 secondi dalla fine. Sul -1 i rossoblù perdono un altro pallone sulla rimessa, regalando il possesso alla Synergy. La rimessa dei padroni di casa è però intercettata: si va alla palla a due, la freccia dice Virtus. A 5 secondi dalla fine Nepi si butta dentro e, raddoppiato, prova a scaricare su Bruno, ma la palla finisce fuori. L'1/2 dei valdarnesi basta per mettere la parola fine alla partita, che termina 68-66.: Mesina Ne, Cherubini 13, Resti T ne, Veselinovic 8, Mijatovic 17, Marchionni, Diaw 4, Resti S ne, Valle 4, Innocenti 8, Ceccherini 11, Sgura 1. All. Caimi.: Bartoletti 6, Pacciani ne, Bruno 16, Bianchi ne, Avdiu, Olleia 10, Lenardon 11, Zambonin 4, Nepi 13, Braccagni 6, Francini ne, Costantini. All. Spinello.