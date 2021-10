Basket Serie C Gold - La Virtus Siena supera Quarrata

VIRTUS SIENA-DANY BASKET QUARRATA 81-75 (20-13; 47-32; 62-58)

La Virtus torna alla vittoria battendo tra le mura casalinghe del PalaPerucatti la Dany Basket Quarrata per 81-75. Una vittoria di personalità per i rossoblù, capaci di mantenere il vantaggio dal primo all'ultimo minuto e resistendo ai continui tentativi di rimonta degli ospiti, bravi a non mollare mai la presa nonostante i continui parziali con i quali la Virtus ha provato a rompere la partita.Grande avvio della Virtus, che dà subito il primo colpo alla partita portandosi in vantaggio 10-2. La reazione di Quarrata tarda ad arrivare, con i rossoblù che mantengono 10 punti di vantaggio per buona parte della prima frazione. Sul finire del quarto gli ospiti accorciano sul -5, ma il 2/2 dalla lunetta di Nepi manda le squadre al primo mini-intervallo sul 20-13.Nella seconda frazione la Virtus ritrova la doppia cifra di vantaggio con il gioco da 3 punti di Bartoletti. Intorno alla metà del periodo la partita si accende, con le squadre che si rispondono colpo su colpo; le triple di Biagi e Cannone valgono il nuovo -5 Quarrata (33-28) che costringe coach Spinello al timeout. I rossoblù tornano però subito a costruire gioco offensivo e grazie anche alla presenza a rimbalzo di Bruno (12 punti e 7 rimbalzi a metà gara) e al nervosismo di Quarrata (3 falli tecnici nel solo primo tempo) torna in doppia cifra di vantaggio, sigillando il punteggio sul +15 a metà gara con la tripla di Olleia.L'inizio di terzo quarto è tutto di marca Quarrata: la Virtus costruisce buoni tiri ma non segna e gli ospiti ne approfittano per costruire un parziale di 6-0 che costringe coach Spinello al timeout. I rossoblù si svegliano con le triple di Bianchi e Lenardon e volano sul +16 con Bartoletti, che prima segna la tripla e poi serve l'assist a Nepi. Con la partita che sembra ormai in controllo un fallo antisportivo di Olleia regala 4 liberi a Rossi, tutti convertiti, e l'azione che porta alla tripla di Riccio: 7-0 di parziale in una singola azione e partita riaperta, con il terzo quarto che si chiude sul 62-58.Nell'ultimo quarto le squadre sentono la pressione e si vede: nella prima metà sono soprattutto le difese a lavorare, ed è proprio partendo dalla meta campo difensiva che la Virtus costruisce un parziale di 8-0, condito dalla tripla del capitano Bianchi, che riporta i padroni di casa sul +10 (75-65). Quarrata però non molla e torna a contatto con una tripla di Biagi e un 3/3 dalla lunetta di Riccio, che riporta i ragazzi di coach Valerio sul -3 a 1.40 dal termine. In un momento caldo della partita, con gli ospiti in rimonta, una grande difesa di squadra porta al recupero di Bartoletti che vola in contropiede a segnare il canestro del +5 che di fatto chiude la partita.Finisce 81-75, la Virtus vince e si, rifà della sconfitta a San Giovanni superando l'ancora imbattuta Quarrata con una prova di personalità.: Bartoletti 13, Cannoni, Pacciani ne, Bruno 16, Bianchi 11, Nepi 22, Avdiu ne, Olleia 9, Lenardon 3, Zambonin 2, Braccagni 5, Costantini ne. All. Spinello.: Biagi 10, Toppo 10, Cannone 13, Cantrè, Rossi 14, Zucconi ne, Agnoloni 6, Zaccariello 5, Vettori, Riccio 14, Frangioni ne, Cukaj 3. All. Valerio.