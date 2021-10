A Colle rinasce il basket con l'ASD Sporkenz Colle

Grande successo domenica sera per la serata di presentazione della prima squadra di basket di Colle di Val d'Elsa e della nuova società "ASD Sporkenz Colle", dopo che il Colle Basket, che aveva sfiorato la promozione in Serie C Silver, non ha avuto la possibilità di iscriversi al campionato di Serie D.La neonata società, che i giocatori stessi sono stati costretti a creare per non perdere tutto quello costruito sportivamente negli anni passati e poter continuare a giocare insieme per i colori biancorossi, si è presentata al pubblico accorso per la serata.Un'occasione che è riuscita a trasmettere lo spirito di grande attaccamento alla maglia che questi ragazzi non hanno mai mancato di dimostrare negli anni. Tra i tanti ospiti anche molte associazioni sportive colligiane che hanno colto l'invito degli Sporkenz per dimostrare il loro supporto alla causa, così come moltissimi cittadini e rappresentanti della città colligiana che non hanno fatto mancare la loro presenza.I giocatori, che poi rappresentano la società stessa, hanno fatto sapere che nei prossimi giorni sarà presentato anche il merchandising ufficiale e le varie modalità di supporto per poter far arrivare il proprio contributo a quello che a tutti gli effetti punta a diventare un esperimento sportivo dove i tifosi potranno direttamente sostenere parti singole dei vari capitoli di spesa della società scegliendo dove destinare le proprie donazioni.L'inizio del campionato di Promozione è previsto per il 31 ottobre con la prima trasferta ad Arcidosso, inizierà così ufficialmente la stagione agonistica degli Sporkenz Colle che punta a riconquistare subito il titolo di Serie D per la città biancorossa.