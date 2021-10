La Virtus Siena non completa la rimonta e viene sconfitta a Prato

SIBE PALLACANESTRO 2000 PRATO-ACEA VIRTUS SIENA 71-66 (25-12; 45-3; 58-48)

Sconfitta in trasferta per la Virtus Siena, che cade 71-66 sul parquet della Sibe Prato al termine di una partita che ha visto i rossoblù inseguire sin dai primi minuti per poi imbastire una rimonta nell'ultimo quarto che non è però bastata per conquistare i 2 punti, con i padroni di casa bravi a mantenere la freddezza giusta per segnare i canestri decisivi nel finale.Partita che inizia subito in salita per i rossoblù, che iniziano il match con le polveri bagnate. Ne approfitta Prato che firma subito il primo break portandosi avanti 14-4, un solco che i rossoblù non riusciranno più a colmare. I padroni di casa allungano fino al 19-4, poi arriva una mini reazione da parte dei virtussini, che continuano però a litigare col ferro e a commettere falli che mandano gli avversari in lunetta. Prato controlla il ritmo e chiude la prima frazione in vantaggio 25-12.Il secondo periodo inizia sulla falsariga del primo, con la Virtus che costruisce buoni tiri senza però riuscire a finalizzarli; la Sibe vola così sul 31-15. Olleia prova a prendersi l'attacco sulle spalle segnando alcuni canestri in avvicinamento, ma la difesa rossoblù concede troppo soprattutto a rimbalzo offensivo, dove Prato punisce con costanza allungando sul 40-23. La Virtus reagisce con orgoglio stringendo le maglie in difesa e costruendo un parziale di 6-0, ma Prato riprende presto in mano le redini dell'incontro, conducendo la partita all'intervallo lungo sul 45-32.È una Virtus diversa quella che entra in campo nel secondo tempo: i rossoblù provano ad imporre il proprio ritmo alla partita, ma trovano di fronte una Prato concentrata capace di reggere l'urto. L'Acea torna sul -10 (51-41), poi per ben due volte Bartoletti la riporta sotto la doppia cifra di svantaggio, ma in entrambe le occasioni prima Navicelli e poi Staino gli rispondono, permettendo ai padroni di casa di chiudere il terzo periodo sul 58-48.Nell'ultimo quarto Prato gestisce il vantaggio, ma la Virtus alza la pressione difensiva dando il via alla rimonta. La tripla di Nepi dall'angolo dà il -8 all'Acea, poi lo stesso Nepi insieme a Bruno riporta i rossoblu a un solo possesso di distanza sul 66-63. Nel momento di maggiore difficoltà per la Sibe è Smecca a segnare una tripla importante che regala il nuovo +6 ai padroni di casa a 1.30 dalla fine. Il punteggio si blocca fino alla tripla di Lenardon a 12 secondi dal termine. La Virtus è costretta a fare fallo e manda in lunetta Magni, che chiude la partita con un 2/2 che non lascia speranze ai rossoblu, che escono sconfitti 71-66.: Manfredini ne, Marini 7, Danesi 13, Magni 9, Staino 5, Navicelli 7, Saccenti ne, Pittoni ne, Smecca 12, Zardo ne, Pacini 2, Vannini 16. All. Pinelli.: Bartoletti 8, Pacciani ne, Avdiu, Bianchi 5, Bruno 8, Olleia 15, Lenardon 5, Nepi 21, Zambonin 1, Braccagni 3, Francini ne, Costantini ne. All. Spinello.