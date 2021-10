Basket A2 - Una brutta Chiusi sconfitta a Chieti

LUX CHIETI-UMANA SAN GIOBBE CHIUSI 70-62 (12-20; 27-37; 51-52)

Una brutta San Giobbe Chiusi perde a Chieti per 70-62. Confusione fin dall'avvio ma il primo tempo premia i senesi che vanno avanti di dieci. Nella ripresa recupera la formazione di casa che prende il comando del tabellone e non lo lascia più. Si ferma a tre la striscia delll'Umana.Ancellotti trova il primo canestro ribadendo un'azione insistita. Replica subito Chieti, poi è Wilson a dare il nuovo vantaggio all'Umana. Una palla persa di Medford dà il via al contropiede che fa impattare la Lux, ma è nuovamente Ancellotti a portare i suoi avanti. Pari a sei, poi vantaggio dei locali. A rispondere è la prima bomba di giornata di Musso. Dopo una prima parte a retine pressoché immobili, il momento è adesso prolifico. Chieti sul più uno poi è bravo Fratto a trovare l'appoggio al ferro e il fallo aggiuntivo che però non viene trasformato. Ancora Ancellotti, caparbio in fase di rimbalzo; il novantasei chiusino mette dentro e subisce fallo realizzando il gioco da tre. Altro gioco da tre che questa volta Fratto concretizza portando i suoi 10-17. Tampona la Lux ma Fratto è implacabile e mette la tripla che manda le squadre al primo intervallo.Di Chieti il primo squillo, i padroni di casa poi trovano anche la tripla del meno tre. L'avvio è di marca abruzzese e infatti in pochi frangenti il punteggio si ribalta con il parziale di 9-0 che costringe Bassi al time out. Pollone a destare i suoi con la bomba del nuovo più due, poi Wilson per il 21-25. Chiusi restituisce il parziale di avvio con la tripla di Musso, ma la Lux si riporta sotto con il canestro del meno cinque. La San Giobbe va sull'asse Musso-Wilson, subito Chieti ma Criconia è perfetto in buca d'angolo con la bomba del 25-33. Tempo per la Lux, al rientro meno sei per gli abruzzesi. Ancellotti fa due su due e poco dopo trova il rimbalzo e canestro che manda le formazioni a riposo sul 27-37.Apre Chieti con la tripla del meno sette, San Giobbe poco lucida nei due minuti iniziali e Bassi ferma il gioco. Al rientro ancora Lux a bersaglio, in due frangenti ravvicinati è 35-37 e poi pari a trentasette con parziale di 10-0. Ancellotti interrompe e poi in schiacciata per il più quattro. Risponde Chieti restando a contatto, dall'altra parte Musso trova la tripla del 39-44. Altra tripla questa volta dei locali che dopo poco impattano a quota quarantaquattro per poi sorpassare grazie a una palla recuperata. Canestro di Raffaelli, di nuovo avanti la Lux con l'uno su due ai liberi. Il ventidue di Chiusi subisce fallo su tiro da tre e fa bottino pieno in lunetta. Chieti risponde subito, ma Criconia ancora in buca d'angolo mette una gran tripla. Non si scompone la formazione di casa, il gioco da tre per canestro e fallo però non viene trasformato. Il periodo va in archivio 51-52.Bomba di Chieti e nuovo sorpasso, Criconia dall'altra parte impatta subito. In lunetta gli abruzzesi vanno 55-54 e dopo poco sul più tre. Prosegue il buon momento dei locali adesso avanti di cinque, Bassi chiama tempo. Si sblocca Medford che mette canestro e dopo poco assiste Wilson; Maffezzoli chiede time out. Due su due ai liberi per gli abruzzesi poi tripla del più sei. Chiusi non riesce a trovare la via del canestro sul finale e anzi subisce altri due punti. Tripla di Medford, uno su due in lunetta dei locali. La San Giobbe prova a tirare da tre per provare a riavvicinarsi, ma il ferro dice no. Chieti si porta a quota sessantotto, Wilson fa uno su due. Chieti trova anche l'ultimo canestro e vince 70-62.: Rebec 6, Woldetensae 5, Graziani 5, Meluzzi 23, Gaggiano, Jackson 17, Cocciaretto, Bartoli 4, Tsetserukou 6, Amici 4. All. Maffazzoli.: Criconia 8, Fratto 8, Musso 9, Biancotto, Medford 5, Pollone 3, Wilson 11, Mei, Raffaelli 5, Ancellotti 13. All. Bassi.