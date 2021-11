Basket Serie A2, Chiusi torna alla vittoria contro la Stella Azzurra Roma

UMANA SAN GIOBBE CHIUSI-STELLA AZZURRA BASKETBALL 79-74 (13-21; 18-20; 26-19; 22-14)

La San Giobbe Chiusi torna alla vittoria nel campionato di basket di Serie A2 interrompendo la serie di tre risultati negativi con il 79-74 sulla Stella Azzurra Basketball.Partenza in salita per la formazione locale che vede fin dai primi possessi scappare gli ospiti. Il parziale di avvio dice più otto per la Stella Azzurra, lunghezze che diventano dieci alla metà della gara. Complici due infortuni a due dei perni dei capitolini (prima il guaio muscolare di Jackson e poi l'infortunio alla caviglia di Rullo) e a un ritrovato orgoglio, Chiusi esce dagli spogliatoi con il piglio giusto e rimonta fino a tornare a contatto con gli avversari nel terzio periodo. Il quarto è giocato punto a punto con l'Umana che riesce a spuntarla sul finale grazie a una prova magistrale di Musso e ai ritrovati punti di Wilson. Chiusi spezza il digiuno di punti e trova la vittoria numero quattro portando a casa un risultato utile in chiave salvezza.: Fratto 8, Musso 17, Biancotto, Medford 13, Carenza, Pollone 9, Wilson 16, Mei, Raffaelli 6, Ancellotti 10. All. Bassi.: Raspino 18, Innocenti, Menalo 10, Visintin 4, Rullo 8, Jackson, Barbante 9, Kuusmaa 4, Giannozzi, Salvioni, Pugliatti, Marcius 13. All. D'Arcangeli.