Soundreef Mens Sana: parola a Devin Ebanks

Secondo miglior marcatore di tutta la serie A2, dietro solo a Jazzmarr Ferguson, con 22.9 punti di media a partita e 22.7 di valutazione in 13 gare giocate. Novantadue tiri da due realizzati con il 57%, quasi sette rimbalzi catturati a partita e cinque falli subiti. Sono le cifre dei primi quattro mesi italiani di Devin Maurice Ebanks, il lungo della Soundreef Mens Sana che nell'ultimo turno di Serie A2 è stato nominato miglior giocatore di giornata del girone Ovest grazie ai 33 punti e 37 di valutazione totalizzati contro la Virtus Roma.Il lungo americano, ex Los Angeles Lakers, in questo primo scorcio di stagione ha incantato a più riprese, toccando un massimo personale di 38 punti contro Cagliari, e il bilancio della sua prima avventura italiana a una sola partita dal giro di boa è decisamente positivo.“Finora è stata una bella esperienza, la pallacanestro italiana è molto dura e molto fisica. È un tipo di basket che tutte le squadre che abbiamo affrontato giocano con aggressività e intensità. Sapevo che per me sarebbe stata una sfida importante ma sto imparando a conoscerlo e penso che potrò fare ancora meglio”.“Sto molto bene in questo momento e il mio obiettivo è di mantenere questo stato di forma. Naturalmente voglio cercare di migliorare ancora le mie caratteristiche e il mio modo di interpretare la pallacanestro italiana”.“Ovviamente sappiamo di non essere in una buonissima posizione di classifica e vogliamo migliorarla soprattutto ora che siamo nel nuovo anno. Abbiamo a disposizione i prossimi mesi per lavorare, giocare meglio e provare a rientrare con le vittorie tra le squadre che disputeranno i playoff”.“La città mi piace davvero tanto perché è molto tranquilla e qui si vive bene. Mi sono piaciuti i ristoranti dove ho mangiato, in scenari molto suggestivi e con del cibo fantastico”.“Intanto buon anno a tutti! Spero che sia un 2018 di grandi successi e che sia migliore rispetto al precedente”.