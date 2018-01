Il Costone femminile a Ghezzano confida nel recupero delle infortunate

Penultima giornata del girone di ritorno nella serie B femminile che dopo la pausa natalizia riapre i propri battenti con il Drago e La Fornace Adpf Costone Siena impegnata a Ghezzano domani sera (domenica 7 gennaio) alle ore 21 nel posticipo della 10ª giornata.Di recente le due formazioni si sono incontrate in occasione delle F4 di Coppa Toscana e in quella circostanza ebbero la meglio le ragazze di coach Piazza. Appare doveroso ricordare però che il Drago e la Fornace si presentò a quell’appuntamento a ranghi ridotti a causa di moltissimi infortuni. L’emergenza è proseguita in campionato, con la compagine senese che ha dovuto soccombere anche in occasione del confronto casalingo contro la Florence Firenze che ha chiuso il 2017. Giocare senza Dragoni e Barbucci e con Nosella non al meglio delle condizioni, significa rinunciare a gran parte del potenziale offensivo; in queste condizioni nulla ha potuto coach Fattorini che confida, in occasione del match serale, di poter recuperare tutte quante le effettive. Ghezzano invece sta attrvaresando un buon momento; nello scorso turno è passato sul campo del Don Bosco Figline con grande autorità. La gara verrà arbitrata da Natucci di Lucca e Mariotti di Pisa.