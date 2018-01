Basket serie A2, la Mens Sana sconfitta nettamente a Tortona

BERTRAM TORTONA-SOUNDREEF MENS SANA SIENA 86-72 (

Dura sconfitta per la Soundreef Mens Sana Siena che, nella 15ª giornata del campionato di basket di Serie A2 (ultima giornata di andata), viene battuta nettamente al Pala OltrePo' di Voghera dalla Bertram Tortona con il risultato di 86-72.Primo parziale favorevole ai padroni di casa che chiudono la frazione sul 19-14. Secondo periodo disastroso per Siena, un parziale di 25-16 porta la Mens Sana al riposo lungo indietro di 14 punti: 44-30. Al ritorno dagli spogliatoi i biancoverdi tentano il recupero ma Tortona riprende in mano la partita e riesce a portarsi all'ultimo quarto con il risultato di 64-50. Tenta nuovamente il recupero la squadra di coach Mecacci nell'ultima frazione ma il distacco era troppo ampio: la gara finisce con la vittoria della Bertram Tortona con 14 punti di vantaggio.Sandri sblocca il match dalla lunetta con un tiro libero, Vildera con il pick and roll laterale firma subito lo 0-3. Garri cattura un rimbalzo in attacco e sblocca la Bertram (2-3) che con Sorokas in contropiede trova il primo vantaggio del match (4-3). Con gli stessi Garri e Sorokas, da tre punti, Tortona piazza un contro break di 9-0 che costringe coach Mecacci a chiamare il primo time out della partita sul 9-3. Turner cadendo all’indietro spezza il parziale (9-5). Botta e risposta tra Stefanelli e Vildera, che lotta come un leone a rimbalzo offensivo (11-7) poi Saccaggi con 4 punti in fila riporta la Mens Sana a -2 (13-11) con 3′ da giocare. Garri da tre punti per il nuovo +5 della Bertram che però soffre Vildera sotto canestro: il lungo biancoverde guadagna un tiro libero e realizza il 16-12. Ebanks in contropiede appoggia il 16-14 ma la tripla sulla sirena di Quaglia permette a Tortona di chiudere il primo quarto sul 19-14. Si riparte con un’altra tripla di Gergati che regala alla Bertram il 22-14; ancora Quaglia appoggia al tabellone (24-14) ma Sandri con un canestro e fallo riporta sotto la Mens Sana (24-17). Sorokas punisce ancora dall’arco la Mens Sana (27-17) e Quaglia realizza il +12 (29-17) con 7’02” sul cronometro. Ebanks ruba palla a Gergati e accorcia (29-19) ma Johnson allo scadere dei 24” trova la tripla del 32-19. La reazione della Mens Sana si concretizza con un mini break di 4-0: tap in di Casella e canestro di Vildera (32-23). Ebanks con un canestro e fallo (33-26) e Sandri, sempre dalla lunetta, accorciano ancora il divario (33-27). Il finale di tempo però è tutto dei padroni di casa che con Garri, Johnson, Sorokas e un viaggio in lunetta di Gergati tocca il massimo vantaggio (44-27). Sandri da tre punti chiude i primo 20′ sul 44-30. Cinque punti in fila di Johnson a inizio del terzo quarto regalano alla Bertram il nuovo massimo vantaggio (51-32) e coach Mecacci è costretto ancora una volta a chiamare un minuto di sospensione. Il time out frutta un contro parziale super per la Mens Sana che trascinata da Turner arriva a -9 (53-44). Ebanks e Casella tengono aperto il break mensanino (53-48) interrotto da Sorokas e Stefanelli (57-48). Ebanks dalla lunetta fa 0/2 e dall’altra parte Sorokas e Garri permettono alla Bertrtam di chiudere al 30′ sul 64-50. L’ultimo quarto si apre con Garri che realizza da sotto il nuovo +16 casalingo (66-50). Turner e Saccaggi con quattro punti a testa ricuciono lo svantaggio (66-58). Il quinto fallo di Simonovic manda in lunetta Quaglia che fa 1/2 (67-58). Vildera sciupa due tiri liberi e Sorokas punisce dall’arco (70-58). Turner risponde (70-60) ma Sorokas prima schiaccia il 74-60, poi da tre punti trova il 77-62 con 3’25” da giocare. Ebanks e Turner riportano sotto la Mens Sana (77-66) ma Spanghero da tre punti chiude il match (80-66). L’ultimo canestro è di Ebanks per l’86-72 finale.Dopo questa sconfitta il bilancio in campionato della Mens Sana rimane fermo a 12 punti, con 6 vittorie e 9 sconfitte.Prossimo turno, primo del girone di ritorno, domenica 14 gennaio alle ore 18:00 sul parquet del PalaEstra contro la Novipiù Casale Monferrato.: Meluzzi, Johnson 11, Gergati 5, Garri 19, Quaglia 8, Apuzzo, Divac, Radonjic, Sorokas 34, Cremaschi, Stefanelli 4, Spanghero 5. All: Pansa: Saccaggi 10, Turner 20, Sandri 12, Ebanks 19, Vildera 7, Simonovic, Casella 4, Lestini, Pannini, Lurini, Ceccarelli. All: MecacciARBITRI: Dori, Yang Yao, Patti.TIRI LIBERI: Tortona 10/12, Siena 15/24.TIRI DA DUE: Tortona 20/37, Siena 24/52.TIRI DA TRE: Tortona 12/31, Siena 3/12.RIMBALZI: Tortona 41 (32/9), Siena 40 (29/11).USCITI 5 FALLI: Simonovic.