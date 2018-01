Basket Serie C Silver, vittoria contro Quarrata per il Costone

VISMEDERI COSTONE SIENA-DANY QUARRATA 90-81 (29-20, 50-46, 71-64)

La Vismederi si sblocca e torna alla vittoria contro Quarrata che all’inizio del campionato era riuscita a rifilare il primo dispiacere ai gialloverdi. Una gara di grande intensità, dove i senesi hanno condotto dal primo all’ultimo secondo, cercando di scrollarsi di dosso gli avversari che nella prima parte del match hanno fatto registrare medie al tiro sorprendenti (57% da 2, 63 % da 3, 100% nei liberi). L’inizio fa registrare ritmi vertiginosi, con Bruttini che mette nel mirino il canestro avversario, colpendolo da ogni posizione. Anche il rientrante Tognazzi risulta incisivo con le sue giocate d’impeto, ma dalla parte opposta Ganguzza, Vannoni e Bonari sono altrettanto determinati e dall’arco rimontano costantemente.Dopo il 18-9 del 5’, la Vismederi chiude la prima frazione mantenendo il +9, ma all’intervallo sono 4 le lunghezze che dividono le due squadre votate soprattutto all’offensività (50-46). Quarrata nella 3^ frazione riesce a farsi ancora più minacciosa, ma senza mai mettere la freccia del sorpasso (60-59 al 28’). E’ qui che l’innesto di Ricci risulta provvidenziale: la guardia del Castellare trova infatti la bomba del 63-59, per poi replicare più tardi sempre dai 6,75 e con un altro canestro piazzato. I suoi punti, così come quelli di un ispirato Chiti, stimolato dalla sfida con il fratello in maglia blu, alla fine faranno la differenza, assieme al cospicuo bottino di Bruttini (27 per lui anche in valutazione scout). Ultime battute di gioco con Quarrata che risponde alla zona senese, con un pressing a tutto campo, che mette ansia ai portatori di palla; al 35’ ecco però arrivare il primo vantaggio in doppia cifra per la Vismederi (77-67), ma a 50” dal termine Quarrata con una reazione d’orgoglio si rifà sotto (82-78). Lo stillicidio dei falli sistematici obbliga i senesi in lunetta che non fanno registrare più di un 50% e risultato ancora in bilico a 28” dalla sirena (84-80). Ma non c’è più tempo per il ribaltone; il Costone riesce a chiudere l’incontro suo +9 con un 60% da 2 e un 38% da 3, contro il 49% e 36% degli avversari, in un finale dove qualche effervescenza affiora sia in campo che in tribuna.: Benincasa 12, Bruttini 27, Tognazzi 16, Cessel 1, Bonelli 9, Chiti 14, Manetti 3, Ricci 8, Catoni, Mini, Nepi ne, Curti ne. All. Binella: Ganguzza 10, Navicelli 9, Vannoni 17, Bonari 6, Vettori 8, Biagi 10, Tesi 11, Maccione 6, Brunetti 4, Chiti. All. RastelliARBITRI: Luciano Poucci e Daniele Poucci