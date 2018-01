Tomáš Kyzlink è un giocatore della Mens Sana Basket

Mens Sana Basket 1871 comunica di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione con il giocatore Tomáš Kyzlink, esterno di 196 cm, proveniente dalla Reyer Venezia, nato a Vyskov (Repubblica Ceca) il 18 giugno 1993.Cresciuto nel vivaio dell’USK Praga, con cui ha vinto tre titoli nazionali a livello giovanile. Da professionista, ha vestito le maglie di USK Praga (CZ), Caceres Basket (SPA), Basket Treviglio (ITA), Helios Suns Domzale (SLO) e JL Bourg Basket (FRA). Nella stagione 2016/2017 ha indossato la maglia degli sloveni dell’Helios Suns per poi passare a marzo al Bourg Basket. Con la squadra di Domzale ha disputato la Basketball Champions League totalizzando 14.4 punti, 3.1 rimbalzi e 2.1 assist a partita (51% da 2 e 33% da 3) mentre, tra campionato sloveno e francese, ha fatto registrare 10,7 punti di media (55,2% da 2 e 36% da 3) con 3,2 rimbalzi e 2,4 assist.Nell’estate 2017 raggiunge un accordo pluriennale con la Reyer Venezia campione d’Italia. Kyzlink partecipa ad Eurobasket 2017 con la Nazionale Ceca, ma torna da questa esperienza con un infortunio alla schiena che non gli consente di scendere in campo con la formazione orogranata. Il giocatore, completamente recuperato, è stato scelto dalla Soundreef Mens Sana, che ringrazia la Reyer per l’opportunità concessa decidendo di fargli concludere la stagione in maglia biancoverde.Un’operazione resa possibile anche grazie al supporto dei nostri sponsor Terrecablate Rete e Servizi e Pianigiani Rottami.Kyzlink ha effettuato quest’oggi i test e le visite mediche di rito e si è aggregato al gruppo già nell’allenamento di questo pomeriggio.