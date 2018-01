La Virtus Siena a Pontedera in cerca di due punti

Vinto lo scontro diretto con Valdisieve, che ha confermato il primo posto in classifica, la Sovrana Pulizie è già pronta per il prossimo impegno. Sabato 20 alle 18 la Virtus sarà di scena a Pontedera, ospite della Juve Pontedera.I prossimi avversari dei rossoblu sono, con soli 4 punti in classifica, ultimi a pari merito con la Synergy. All'andata, tra le mura amiche del PalaCorsoni, la Virtus si era imposta per 61-45, raccogliendo i primi 2 punti del campionato.Ecco le parole del vice coach Ceccarelli:«Sì, la partita con Valdisieve è stata come ci aspettavamo. Loro sono una squadra ostica, ben allenata, che ha messo in difficoltà tutte le prime del campionato e che meritatamente è nelle prime quattro posizioni. E' stata una partita punto a punto sin dal primo minuto, l'abbiamo risolta nel finale con un po' più di precisione ai tiri liberi, ma soprattutto grazie al fatto di aver sempre condotto la partita, anche se con 3/4 punti di vantaggio».«Pontedera al momento è in fondo alla classifica insieme alla Synergy, è una squadra che ha molti ragazzi giovani, e che indubbiamente paga un po' la fisicità del campionato. Noi dovremo essere bravi a far valere l'esperienza dei nostri senior in una partita che comunque giochiamo in campo avversario».«Esatto, credo che la cosa più importante sia arrivare pronti mentalmente alla partita. Non dobbiamo pensare che ci facciano passare semplicemente perché siamo primi, anzi, sicuramente giocheranno questa partita fino in fondo. Dovrà essere compito nostro riuscire, sia con la tecnica che con qualcosa di tattico, a metterli il prima possibile indietro a livello di punti».