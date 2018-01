La Virtus Siena vola nell'ultimo quarto e supera nettamente Pontedera

JUVE PONTEDERA-LA SOVRANA PULIZIE VIRTUS SIENA 64-85 (20-20; 39-42; 52-60)

Torna vittoriosa la Virtus dal campo di Pontedera, dove i rossoblù si impongono per 64-85 al termine di una partita più difficile di quanto il risultato lasci pensare.La Sovrana Pulizie si presenta sul campo del fanalino di coda del campionato senza Simeoli, colpito da un lutto prima della gara; promosso quindi in quintetto Pucci. La partita si apre con un parziale di 2-9 Virtus, ma Pontedera riesce a reagire subito portandosi avanti 15-11 con i canestri di Minuti e Puccioni. Il primo quarto termina con le squadre in parità a quota 20. Il secondo quarto è molto equilibrato, anche se dopo pochi minuti a trovare il vantaggio sono i padroni di casa, che toccano il +6 (33-27) grazie al solito Doveri. La Virtus si scuote con Pucci e Bianchi e riesce a ricucire lo svantaggio, tornando negli spogliatoi a metà partita sul 39-42. Nel terzo quarto la Sovrana Pulizie prova ad aumentare l'aggressività difensiva e ad allungare, ed i canestri di Bianchi, Pucci e Olleia la spingono fino al 52-60 con il quale si chiude il terzo quarto di una partita tutt'altro che conclusa. Nell'ultimo quarto la Virtus chiude definitivamente la partita grazie ad un'ottima difesa ed alle soluzioni offensive portate da Bianchi, che segna da tutte le posizioni, Nepi che vola in contropiede ed Olleia, che sotto canestro fa la differenza. I virtussini confezionano il parziale grazie al quale arrivano a toccare il +23. Negli ultimi minuti la Virtus non deve far altro che controllare la partita, chiudendo in scioltezza sul 64-85, guadagnando due punti molto importanti.: Redini 1, Pugliesi 5, Puccioni 11, Meucci 11, Tellini, Minuti 13, Martini, Giacchè 3, Doveri 12, Di Sacco 8, Lazzeri, Nassi. All. Tonti: Ceccatelli 4, Mucci ne, Bianchi 17, Baldinotti ne, Olleia 27, Lenardon 1, Imbrò 10, Ndour 2, Nepi 13, Pucci 11, Falchi ne. All. Tozzi