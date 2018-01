Basket Serie C Silver, Costone a picco contro la Brusa Livorno

BRUSA LIVORNO-VISMEDERI COSTONE SIENA 74-54 (21-12, 32-25, 59-37)

Partita tutta da dimenticare per la Vismederi Costone che esce dal PalaCosmelli con una pesante sconfitta, subita per mano della Brusa Livorno che grazie a questa vittoria raggiunge i senesi in classifica a quota 14 punti.Adesso la zona play-off si fa incandescente e piena zeppa di pretendenti alla griglia finale. Dal grigiore più assoluto l’unico a salvarsi è Tognazzi che alla fine risulterà il giocatore della Vismederi più produttivo con i suoi 24 punti all’attivo. I livornesi hanno dominato in lungo e in largo già dalle battute iniziali che hanno evidenziato subito la serata storta da parte dei tiratori senesi che alla fine faranno registrare medie scadenti di realizzazione: appena il 43% da 2 (21/49) e addirittura lo 0% da 3 (0/16). Le cose non sono andate meglio ai rimbalzi (45–32) con i padroni di casa che hanno dominato sotto le plance, nonostante la generosità di un Andrea Cessel (21’ in campo) che ha collezionato 9 catture, 6 delle quali offensive. L’unico dato positivo è quello delle palle recuperate/perse che vede i senesi chiudere con un inutile 19-13 a proprio favore. Sulla gara c’è poco da dire; sul finire della seconda frazione i gialloverdi provano a ridurre lo svantaggio in doppia cifra, andando negli spogliatoi sul -7. L’inizio della 3^ frazione invece è tutto da cancellare, così come il proseguo del match, con il massimo divario al 36’ che tocca il -27 (66-39).Una battuta d’arresto che deve far riflettere il gruppo di Binella che nel prossimo turno ospiterà al PalaOrlandi la seconda forza del girone, il Cmb Carrara.: Davini 13, Giardini 14, Seminara 8, Bettini 16, Mariani 11, Volpi 8, Vestri 2, Ghezzani 2, Morucci, Lenzi. All. Sanna: Benincasa 4, Bruttini 17, Tognazzi 21, Cessel 4, Bonelli, Chiti 6, Manetti 2, Ricci, Catoni, Mini ne, Nepi ne, Fattorini ne. All. BinellaARBITRI: Natucci e Luppichini