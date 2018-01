Basket serie A2, vittoria della Mens Sana ad Agrigento

MONCADA AGRIGENTO-SOUNDREEF MENS SANA 77-85 (

Al PalaMoncada di Agrigento, la Soundreef Mens Sana Siena vince soffrendo nel finale contro la Moncada Agrigento, nella 17ª giornata del campionato di basket di Serie A2 girone ovest (2ª del girone di ritorno), con il punteggio di 77-85.Primo quarto di gioco in equilibrio chiuso sul 21-20 per Agrigento. Nel secondo periodo l'affondo della Mens Sana produce un parziale di +10 e porta le due squadre al riposo lungo sul punteggio di 35-44. Nella terza frazione allungano ancora i biancoverdi: si va all'ultima frazione con un rassicurante +12 per Siena. Gli ultimi 10 minuti iniziano pero' con un recupero micidiale di Agrigento che si trova sotto di soli 5 punti a metà frazione raggiungendo anche un minimo distacco di 2 lunghezze a pochi minuti dalla fine. La Mens Sana resiste e si porta a casa i due punti chiudendo la gara con un vantaggio di +8.Dopo questa vittoria il bilancio in campionato della Mens Sana sale di 2 punti a quota 14, con 7 vittorie e 10 sconfitte subite.Il prossimo turno, domenica 28 gennaio alle ore 18:00, vedrà i biancoverdi impegnati sul parquet del PalaEstra contro la Lighthouse Trapani.: Cannon 9, Zilli 11, Zugno, Evangelisti 11, Cuffaro, Williams 11, Ambrosin 15, Guariglia 5, Pepe 15, Lovisotto. All: Ciani.: Saccaggi 18, Kyzlink 8, Sandri 19, Ebanks 22, Vildera 7, Simonovic, Casella 11, Lestini, Borsato, Ceccarelli, Bartoli. All: Mecacci.ARBITRI: Caforio, Maschietto, Almerigogna.TIRI LIBERI: Agrigento 20/23, Siena 12/16.TIRI DA 2: Agrigento 15/37, Siena 26/37.TIRI DA 3: Agrigento 9/28, Siena 7/18.RIMBALZI: Agrigento 24 (15/9), Siena 42 (34/8).USCITI 5 FALLI: Vildera.