Basket Serie B femminile, l'Adpf Costone si rafforza con gli innesti di Giulia Toto e Manuela Riccobono

Archiviata la sconfitta di Firenze contro la capolista imbattuta PalaGiaccio, il Drago e la Fornace Costone Siena si rigetta negli allenamenti con nuove motivazioni, derivanti dai nuovi acquisti che la società ha definito proprio in questi giorni.Il presidente Nello Corbini lo aveva dichiarato: "Ci stiamo guardando intorno per capire se possono essere fattibili operazioni di mercato per rafforzare la squadra, decimata dagli infortuni". Evidentemente i tasselli sono andati tutti a buon fine e la squadra potrà avvalersi di due nuove giocatrici che già da ieri sera si sono unite al gruppo per svolgere il primo allenamento.Si tratta di due elementi di comprovata esperienza, con trascorsi in serie superiori. La prima di queste risponde al nome di Giulia Toto, classe ’89, 1 metro e 80 di altezza, ruolo 4/5, proveniente da Roma, scuola cestistica Vis Aurelia, con trascorsi in A3 e A2 con la maglia del S.Raffaele Roma; Il suo inserimento va a rafforzare il reparto sotto canestro. Giulia si trova a Siena per ragioni di studio, si sta specializzando in Ginecologia e Ostetricia, e quindi la sua permanenza potrebbe protrarsi anche per le stagioni successive. L’altra innesto è originaria invece di Palermo e risponde al nome di Manuela Riccobono, classe 1997, 170 cm di altezza, ruolo 2/3; tesserata per il Basket Verga Palermo, squadra di A2, ha disputato i precedenti campionati, sempre in A2, con la maglia del Basket Club AntsViterbo.Adesso, senza dubbio, l’organico della compagine senese è ben forgiato, in attesa di recuperare Claudia Barbucci, elemento di indiscusso valore, che sta mancando dal basket giocato ormai da diverse settimane, a causa di un infortunio piuttosto problematico; il suo recupero avverrà, almeno si spera, verso la fine del prossimo mese. Stagione finita invece per Burrini che dovrà sottoporsi a intervento a causa della rottura dei legamenti crociati al ginocchio.