Inchiesta Time Out: Ferdinando Minucci rinviato a giudizio, non luogo a procedere per Stefano Bisi

Nell'ambito dell'inchiesta denominata "Time Out" condotta dalla procura di Siena sulla Montepaschi Siena, la plurititolata società di basket fallita nel luglio del 2014, il gup di Siena Roberta Malavasi ha rinviato a giudizio Ferdinando Minucci ed ha scagionato Stefano Bisi.Per Minucci sono stati depennati alcuni reati tributari, mentre per Bisi, ex vicedirettore de Il Corriere dell'Umbria e Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, indagato per ricettazione, è stato disposto il "non luogo a procedere" per assenza di dolo.Tre anni di reclusione a Olga Finetti (ex segretaria della società biancoverde) e 80mila euro di confische, quattro anni e 8 mesi per Stefano Sammarini e 3 milioni e 800mila euro di confisca, un anno e 4 mesi per l'ex presidente Cesare Lazzeroni (4 milioni di confisca) e due anni con sospensione della pena per l'ex amministratore delegato Luca Anselmi. Jacopo Menghetti è stato condannato a due anni e 900mila euro di confisca mentre Nicola Lombardini a tre anni e 3 milioni di confisca. Paola Serpi è stata condannata a tre anni. Per Lombardini, Menghetti e Sammarini è stata decisa una provvisionale di 600mila euro.