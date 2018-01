Basket Serie C Gold: Virtus Siena, al PalaCorsoni arriva Empoli

Dopo aver iniziato il girone di ritorno con due vittorie su altrettante partite, la Sovrana Pulizie è ora attesa ad un altro incontro casalingo. Sabato 27 alle ore 21.15 al PalaCorsoni, la Virtus ospiterà la Pallacanestro Empoli, per la terza giornata del girone di ritorno.Gli empolesi, al decimo posto in classifica con 10 punti, occupano al momento l'ultimo posto disponibile per i Playout, a soli 2 punti di distanza dal gruppetto a tre squadre a 12 punti che al momento vuol dire salvezza diretta.Nella partita di andata, la Virtus era passata ad Empoli con il punteggio di 55-75.Ecco le parole del vice coach Ceccarelli:«Abbiamo sofferto per i primi due quarti, loro hanno avuto una buona percentuale nei tiri da fuori e sono riusciti a rimanere in partita. A noi mancava Stefano (Simeoli), che è un elemento importante nel gruppo, però alla fine siamo stati bravi a far vedere comunque la differenza, ed appena abbiamo trovato un minimo di vantaggio siamo stati bravi a portarlo fino in fondo grazie alla nostra difesa che alla lunga è venuta fuori».«Anche loro sono un gruppo abbastanza giovane ed al momento stanno facendo meglio di Pontedera. Hanno preso da poco Falchi, una guardia ex Pontedera che sicuramente potrà dare loro una mano. Sono un gruppo sicuramente da tenere d'occhio, hanno giocatori che sono in grado di esprimersi bene in questo campionato e quindi andranno sicuramente limitati».«Al momento l'unico in dubbio è Lenardon, che ha ricevuto una botta e viene valutato giorno per giorno. Sarà della partita Simeoli che è rientrato in gruppo dopo aver saltato la trasferta a Pontedera».