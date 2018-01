Basket Serie C Gold, la Virtus Siena supera nettamente Empoli e mantiene la testa

LA SOVRANA PULIZIE VIRTUS SIENA-PALLACANESTRO EMPOLI 81-58 (14-15; 43-31; 63-43)

Vince ancora la Sovrana Pulizie che al PalaCorsoni batte la Pallacanestro Empoli con il punteggio di 81-58, raggiungendo così le quattro vittorie consecutive.Con questa vittoria la Virtus mantiene la vetta della classifica a quota 28, con ancora 10 partite da giocare.Inizio contratto per entrambe le squadre; le mani sono fredde da ambo i lati ed il primo quarto è caratterizzato da molti errori, sia al tiro che per quanto riguarda le palle perse. In una prima frazione con pochi canestri, la differenza la fanno le due triple consecutive di Falchi che danno ad Empoli il vantaggio con il quale chiudono il primo quarto (14-15). Nel secondo quarto cambia la musica per i padroni di casa: i virtussini entrano in campo mettendo subito molta aggressività in difesa e trovando il canestro con maggiore continuità, portandosi avanti di 6 punti a metà quarto (26-20). Olleia sotto canestro fa il bello e il cattivo tempo, segnando 8 punti consecutivi che spingono la Sovrana Pulizie in doppia cifra di vantaggio. Nella metà campo difensiva l'ingresso di capitan Bianchi fa alzare ulteriormente l'intensità, e sul finire di quarto, con due canestri in arresto e tiro di Pucci e la tripla sulla sirena di Olleia, i rossoblù volano sul +12 (43-31). La terza frazione di gioco è molto spezzettata, per via dei tanti falli spesi dagli empolesi che mandano in lunetta i rossoblù, che convertono i liberi con una alta percentuale (perfetto Imbrò, 6/6), aumentando il divario, che arriva a toccare il +20 a fine quarto. Nell'ultimo periodo la partita è già conclusa, con gli ospiti ormai demotivati, che continuano ad affondare sempre di più sotto i colpi dell'attacco virtussino. L'ultimo a mollare per gli empolesi è Baroncelli, autore di un'ottima partita da 20 punti. Spazio ai giovani negli ultimi minuti che non sfigurano di certo contro i titolari degli ospiti, andando anzi ad aumentare il divario grazie ad un ottimo Ndour che dà un buon impatto sotto canestro e a Falchi, autore anch'egli di 3 punti. Mentre il divario tra le due squadre aumenta fino al +23, scorrono i titoli di coda della partita, che consegna a coach Tozzi ed i suoi ragazzi altri due punti molto importanti per il campionato, che permettono alla Virtus di mantenere la vetta.Il prossimo impegno per i rossoblù sarà Domenica 4 Febbraio alle ore 18 a Livorno contro la Pielle, una partita difficile in un campo molto ostico.: Ceccatelli 3, Mucci, Bianchi 7, Simeoli 6, Baldinotti, Olleia 26, Lenardon 2, Imbrò 15, Ndour 3, Nepi 5, Pucci 11, Falchi 3. All. Tozzi: Gasperini 4, Balducci, Mencherini 5, Tellini 6, Bondì ne, Baroncelli 20, Falchi 10, Barbetta ne, Cervigni ne, Scali 13, Gouadijo, Maiolini ne. All. Paludi