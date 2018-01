Basket serie A2, netta vittoria per la Mens Sana contro Trapani - FOTO

SOUNDREEF MENS SANA-LIGHTHOUSE TRAPANI 90-76 (

26-19, 50-32, 64-54)









Bella vittoria della Soundreef Mens Sana Siena che, nella 18ª giornata del campionato di basket di Serie A2 girone ovest (3ª del girone di ritorno), supera nettamente al PalaEstra la Lighthouse Trapani con il risultato di 90-76.Primo quarto favorevole ai bianconeri che chiudono sul +7 a 26-19. Nella seconda frazione allungo fortissimo della Mens Sana che raggiunge i 50 punti prima del riposo lungo, lasciando gli avversari a netta distanza a soli 32 punti. Al ritorno dagli spogliatoi accorcia Trapani che si porta a 10 lunghezze (64-54) prima dell'inizio dell'ultimo periodo di gioco. Ultima frazione di marca biancoverde che si chiude con la vittoria della Soundreef con un vantaggio di 14 punti.Starting five: Lighthouse in campo con Jefferson, Viglianisi, Ganeto, Perry e Renzi. Padroni di casa schierati con Saccaggi, Kyzlink, Sandri, Ebanks e Vildera. Subito una tripla per Trapani con Perry, ma la Soundreef mette la freccia con quattro punti di Ebanks. Al canestro di Ganeto risponde Sandri. Una tripla di Ebanks dà il 9-5 al 3’. Ganeto risponde dalla lunga distanza e Kyzlink segna il suo primo canestro al PalaEstra. Quattro punti consecutivi di Renzi e un canestro più fallo subito di Perry per il break ospite del controsorpasso (11-15 al 7’). Saccaggi accorcia con una tripla, ma Renzi è ancora preciso dalla media. Con Vildera e una penetrazione di Saccaggi, la Soundreef riporta la testa avanti (18-17 al 9’). Perry buca la retina in fade away, ma i biancoverdi ingranano il “turbo” e piazzano un parziale di 8-0: Ebanks è reattivo da rimbalzo d’attacco, Kyzlink segna e subisce fallo, Casella spara una bomba. La Soundreef conduce il primo quarto 26-19.Nella seconda frazione, Spizzichini la mette dalla media e Sandri in penetrazione da centro area. Vildera realizza e subisce fallo (31-21 all’12’). Renzi va a segno con fallo subito, ma Sandri è “on fire” e piazza due bombe (37-24 al 15’). Ebanks concretizza il break biancoverde di 8-0 in contropiede. Perry rompe il digiuno della Lighthouse da sotto. Sulla difesa a zona trapanese, Kyzlink piazza due triple e Ebanks segna da sotto per un nuovo allungo Soundreef (47-26 al 18’).Simic per Trapani da sotto. Ancora una bomba di Kyzlink e la Mens Sana volano sul +22. Perry e Viglianisi accorciano con quattro tiri liberi: a metà tempo punteggio sul 50-32.Una bomba di Sandri inaugura il terzo quarto e con Ebanks i padroni di casa toccano il massimo vantaggio (+23). Orgoglio Lighthouse, che piazza un break incredibile di 19-0, grazie alle triple di Ganeto e Perry, quattro di Ganeto, sette punti consecutivi di Renzi e due liberi di Jefferson (55-51 al 26’). Saccaggi in penetrazione rompe il lungo digiuno biancoverde con quattro punti su penetrazione (59-51 al 27’). Con Ebanks e una bomba di Borsato, ecco servito il contro parziale Soundreeef di 10-0. Perry in contropiede e con un tiro libero ferma il punteggio sul 64-54 di fine terzo quarto.L’ultima frazione si apre con un tecnico alla panchina biancoverde e il tiro libero a segno di Renzi, che poi schiaccia su tap in. Break 7-0 per la Mens Sana: a segno Saccaggi, bomba di Borsato, altra penetrazione di capitan Saccaggi (71-57 al 32’). Ganeto accorcia con due liberi, ma Borsato piazza un’altra bomba per il +15. Spizzichini schiaccia per la Lighthouse, ma Sandri vola in penetrazione.Spizzichini è preciso ai liberi e poi segna in contropiede (76-65 al 35’). Sandri ricaccia indietro Trapani con una bomba dal centro. Con Viglianisi e Renzi, il punteggio è sul 79-68 al 36’. Perry mette un solo libero, Ebanks invece porta a casa due falli antisportivi consecutivi: al 38’ è +12 per i padroni di casa. Si gioca anche per la differenza canestri con la partita d’andata (85-75 per Trapani). Inizia la “roulette” dei tiri liberi: sono tutti precisi Sandri, Ganeto e Vildera. Poi Ebanks piazza la bomba dell’88-71. Spizzichini va a segno da sotto e Sandri con due tiri liberi. Nei secondi conclusivi, sul campo anche il giovane mensanino Niccolò Lurini. La tripla di Spizzichini chiude il match sul 90-76 per la Soundreef, che ribalta anche la differenza canestri sugli avversari.Dopo questa vittoria il bilancio in campionato della Mens Sana sale a quota 16, con 8 vittorie e 10 sconfitte subite.Il prossimo turno, domenica 4 febbraio alle ore 18:00, vedrà i biancoverdi impegnati sul parquet del PalaBarbuto contro la Cuore Napoli Basket.: Saccaggi 13, Kyzlink 14, Sandri 22, Ebanks 22, Vildera 7, Lestini, Casella 3, Borsato 9, Ceccarelli, Lurini. All: Mecacci: Jefferson 2, Perry 19, Spizzichini 13, Viglianisi 5, Mollura, Ganeto 14, Guaiana, Testa, Renzi 21, Bossi, Simic 2. All: Ducarello.ARBITRI: Tirozzi, Marton, Mottola.TIRI LIBERI: Siena 10/13, Trapani 21/25.TIRI DA DUE: Siena 19/36, Trapani 20/41.TIRI DA TRE: Siena 14/33, Trapani 5/20.RIMBALZI: Siena 39 (28/11), Trapani 36 (27/9).USCITI 5 FALLI: Kyzlink.